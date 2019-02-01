На Запоріжжі півсотні шкіл закрили на карантин через грип та ГРВІ



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У деяких закладах навчання призупинено до 4 лютого, в інших – до 11 лютого

У Запорізькій області через високий рівень захворюваності дітей на грип та ГРВІ у школах та дитячих садочках призупинено навчальний процес.

Про це повідомляється на сайті Запорізької ОДА.

Як повідомили в Департаменті освіти і науки облдержадміністрації, навчальний процес призупинено у чотирьох закладах дошкільної освіти, 44 закладах загальної середньої освіти та навчально-виховних комплексах, у Токмацькій школі-інтернаті, а також у 32 окремих класах закладів загальної середньої освіти.

У територіальному розрізі на карантин закрито: в м. Запоріжжі - дві школи (№30 та №109) та призупинено навчальний процес у 21 класі; у Бердянську - в 16 школах; у Мелітополі призупинено навчання в усіх 22 школах. У Мелітопольському районі не працюють Долинська загальноосвітня школа та один клас у Костянтинівській спеціалізованій школі.

У Веселівському районі призупинено освітній процес в одному садку, одній школі та чотирьох класах.

В Оріхові, у с. Новоуспенівка та с. Роздол не працюють через карантин по одному дитячому садку.

Терміни карантину визначає навчальний заклад самостійно, у деяких закладах навчання призупинено до 4 лютого, в інших – до 11 лютого.

На четвертому тижні року (з 21.01.19 по 27.01.2019) у Запорізькій області зареєстровано 9425 випадків гострих респіраторних інфекцій. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається незначний ріст (на 2,04%) захворюваності. За інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, по області діти до 17 років серед захворілих склали 61% (на попередньому тижні – 51%). Максимальний показник захворюваності зареєстровано серед дітей вікової групи 0-4 роки – 2232,5 на 100 тисяч.

Нагадаємо, 29 січня повідомлялося, що в 14 школах Миколаєва призупинено навчальний процес у зв'язку з підвищеним рівнем захворюваності на ГРВІ та грип.

З початку року в Миколаєві захворіли 3527 осіб, з них 820 дітей. Станом на 29 січня епідемічна ситуація з грипу та ГРВІ не перевищує порога.