У селі на Вінниччині зафіксували спалах кору



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Захворіли одинадцятеро людей, дев'ятеро з них – діти

У селі Котюжани, Мурованокуриловецького району, що на Вінниччині зареєстровано спалах кору: захворіли 11 осіб в т. ч. 9 дітей віком до 17 років.

Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України.

Усього впродовж 5-го тижня 2019 року за оперативними даними в області захворіли на кір 263 особи, із них 115 дорослих та 148 дітей. Кількість випадків захворювання у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 13 %.

З початку поточного року в області зареєстровано 1383 випадки кору. 67 % хворих не були щеплені проти кору.

Випадки захворювання реєструються у всіх адміністративних територіях області.

Найбільше людей захворіли на кір в м. Вінниця (431 особа), Барському районі (99 осіб), Вінницькому районі (94 особи), Шаргородському районі (55 осіб), Хмільницькому районі (48 осіб), Козятинському районі (48 осіб), Калинівському районі (46 осіб), Крижопільському районі (43 особи), Літинському районі (41 особа).

Лікарі нагадують, що єдиним ефективним засобом профілактики кору є вакцинація.

На даний час в усіх лікувально-профілактичних закладах області, які проводять щеплення, є достатня кількість комбінованої вакцини проти кору (29 тис. доз).

Нагадаємо, у зв’язку iз ситуaцiю зi спaлaхaми зaхворювaностi нa кiр по всiй Укрaїнi, в тому числi у Вiнницькiй облaстi, у Вiнницi було прийнято рiшення проводити вaкцинaцiю дiтей у школaх тa сaдочкaх зa зaявaми бaтькiв. Зaзвичaй це роблять у ЦПМСД, aле для зручностi тa оперaтивностi мобiльнa медичнa бригaдa приїздить до нaвчaльних зaклaдiв. Щеплення робиться лише зa письмовою згодою бaтькiв. Вaкцинa зaхищaє одрaзу проти трьох iнфекцiй: кору, пaротиту тa крaснухи (КПК). Крaїни виробники – Бельгiя тa СШA. Щеплення проводяться безкоштовно.