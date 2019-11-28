На Житомирщині через вірусну інфекцію померла дев’ятирічна дівчинка



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У дитини діагностували токсичну енцефалопатію, ускладнення від вірусної інфекції

У лікарні в смт Романів на Житомирщині від ускладнення вірусної інфекції померла 9-річна дівчинка, яку вранці туди привіз батько.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції Житомирської області.

«До Романівського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про смерть 9-річної дівчинки у реанімаційному відділенні. За попередньою інформацією, в дитини діагностували токсичну енцефалопатію, ускладнення від вірусної інфекції», - розповіли в поліції.

Зазначається, що дівчинку через погіршення здоров’я вранці до лікарні привіз її батько.

Наразі правоохоронці проводять відповідні перевірки, а остаточну причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза.

Також нагадаємо, що сьогодні у житомирській школі дев'ятикласник розпорошив газ: 13 дітей опинились в лікарні.

До слова, в Україні впродовж тижня з 18 по 24 листопада на ГРВІ захворіло майже 159 тис. українців, із них більше 68% - діти.

Джерело: Укрінформ