Дотиснули: столична влада відкличе проект рішення про ліквідацію дитячої лікарні



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У КМДА запевняють, що ніхто не збирався закривати Дитячу клінічну лікарню №7

Київська міська держадміністрація відкличе проект рішення про ліквідацію Дитячої клінічної лікарні №7. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook після спілкування з лікарями та батьками дітей, які обслуговуються в столичній дитячій лікарні №7.

«Цікава розмова, різнополярна на початку та в кінці. Усіх хвилює безперервність надання якісних послуг цим медзакладом. І «виявляється», що їх ніхто і не збирався переривати!!! На жаль, необізнаністю пробують скористатись ті, хто не хоче змін, змін на краще, а хто прагне лише використати ситуацію заради власного піару!» - зазначив Поворозник.

«Домовились відізвати проект рішення та детально обговорити зміни в лікарні №7», - повідомив він, додавши, що «приємно спілкуватися з людьми, які щиро переживають та налаштовані на конструктив».

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, під стінами Київської міської державної адміністрації пройшла акція проти ліквідації Дитячої лікарні №7. На акції зібралися кілька десятків батьків, діти яких перебувають на лікуванні в цій лікарні.

Раніше стало відомо, що КМДА планує припинити існування дитячої лікарні №7.

У Департаменті охорони здоров’я КМДА заявили, що у разі схвалення рішення про реорганізацію Дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району Києва у столиці з’явиться потужний високоспеціалізований дитячий заклад інтенсивного лікування. При цьому всі наявні на сьогодні відділення лікарні продовжать надавати медичну допомогу київським дітям у звичному режимі. Проектом рішення визначено правонаступником усіх прав, обов’язків та майна лікарні Київський міський центр дитячої нейрохірургії.

Проект рішення Київради щодо ліквідації Дитячої клінічної лікарні №7 викликав невдоволення серед киян.

Депутати Київради виступили проти ідеї об'єднання Дитячої клінічної лікарні №7 з Київським міським центром дитячої нейрохірургії.