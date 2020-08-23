  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Минулої доби найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Києві та Чернівецькій області

    • Розсилка
    За останню добу найбільше випадків захворювання на Covid-19 виявили у Києві &ndash; 307 - Минулої доби найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Києві та Чернівецькій області
    За останню добу найбільше випадків захворювання на Covid-19 виявили у Києві – 307

    Станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусу

    За останню добу найбільше випадків захворювання на Covid-19 виявили у Києві – 307. Про це заявив на брифінгу 23 серпня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у місті Київ – 307 випадків. При цьому хочу наголосити, що ми не фіксували великих спалахів у місті. Є сімейні спалахи, особливо в людей, які повернулись із відпустки», – зазначив він.

    Також Степанов поінформував, що у Чернівецькій області зафіксували 213 випадків коронавірусу, Івано-Франківській області – 174 випадки, Харківській – 169, Львівській – 146, в Одеській області – 121 випадок.

    Нагадаємо, станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусу, це на 341 випадок менше, ніж учора (2 328).

    Одужали – 500 (вчора 657), померли – 27 (вчора 37).

    Загалом одужали 52 235 осіб, летальних випадків – 2 271.

    У Києві виявлено хворих 307 осіб (вчора 179). Також 213 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 146 – на Львівщині (вчора 172), 169 – на Харківщині (вчора 291), 174 – в Івано-Франківській (вчора 169).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      104958
    • Одужали
      52235
    • Хворіють
      50452
    • Померли
      2271

    Як повідомлялося, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

    Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).

    Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.

    У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).

    Максим Степанов епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ