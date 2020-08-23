Минулої доби найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Києві та Чернівецькій області



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За останню добу найбільше випадків захворювання на Covid-19 виявили у Києві – 307

Станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусу

За останню добу найбільше випадків захворювання на Covid-19 виявили у Києві – 307. Про це заявив на брифінгу 23 серпня міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у місті Київ – 307 випадків. При цьому хочу наголосити, що ми не фіксували великих спалахів у місті. Є сімейні спалахи, особливо в людей, які повернулись із відпустки», – зазначив він.

Також Степанов поінформував, що у Чернівецькій області зафіксували 213 випадків коронавірусу, Івано-Франківській області – 174 випадки, Харківській – 169, Львівській – 146, в Одеській області – 121 випадок.

Нагадаємо, станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусу, це на 341 випадок менше, ніж учора (2 328).

Одужали – 500 (вчора 657), померли – 27 (вчора 37).

Загалом одужали 52 235 осіб, летальних випадків – 2 271.

У Києві виявлено хворих 307 осіб (вчора 179). Також 213 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 146 – на Львівщині (вчора 172), 169 – на Харківщині (вчора 291), 174 – в Івано-Франківській (вчора 169).

Коронавірус в Україні

Всього 104958

Одужали 52235

Хворіють 50452

Померли 2271

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Як повідомлялося, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).

Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.

У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).