Науковці назвали таблетки, які викликають рак



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Речовина валсартан, що входить до складу препаратів для лікування гіпертонії, призводить до утворення ракових пухлин

Дослідники з Медичного агентства Данії виступили з заявою про те, що препарати проти гіпертонії на основі певних речовин можуть згубно впливати на організм. Йдеться про медикаменти на основі валсартану.

Про це повідомляє ukrhealth.

Небезпечні таблетки на основі названої речовини вироблялися фармкомпанією Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. Виявилося, що виробником був порушений процес очищення зазначеного антигіпертензивного засобу.

«Речовина валсартан, що входить до складу препаратів для лікування гіпертонії, призводить до утворення ракових пухлин», – підсумували вчені з Данії.

На їх думку, проблеми зі здоров’ям можуть виникати при тривалому прийомі таких препаратів.

В Євросоюзі зараз розглядають питання про повну заборону ліків на основі валсартану. Прийняття такої заборони зупиняє лише та обставина, що висновки датських вчених базуються на даних експериментів з тваринами.

Нагадаємо, що до цього дослідження фахівців Центру Фреда Хатчінсона в Сіетлі завершилося вердиктом вчених про те, що ліки від підвищеного кров’яного тиску, до складу яких входить блокатор кальцієвих каналів, підвищують ризик розвитку раку молочної залози.