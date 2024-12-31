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Першим симптомом був свербіж долонь. У Львові лікарі врятували дитину від рідкісної хвороби

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Першим симптомом був свербіж долонь. У Львові лікарі врятували дитину від рідкісної хвороби
Перед операцією дівчинці провели сім блоків хіміотерапії
фото: Дитяча лікарня святого Миколая / Facebook

Восьмирічна дівчинка з Вінниччини захворіла на рідкісну хворобу – панкреатобластому, першими симптомом якої є свербіж долонь

У Львові медики врятували восьмирічну дівчинку з Вінниччини, у якої виявили агресивну злоякісну пухлину підшлункової залози. Захворювання трапляється в однієї дитини на мільйон. Про це повідомили в Дитячій лікарні святого Миколая.

Першим симптомом, що вказав на хворобу, був свербіж долонь.

Перші симптоми хвороби в дитини вперше проявились у березні. Саме тоді в дівчинки почали свербіти долоні – настільки сильно, що вона чесала їх щіткою. А через деякий час у неї ще й пожовтіли очі. Тоді батьки звернулись до районної лікарні. Звідти, з підозрою на пухлину підшлункової залози, дитину скерували до Вінниці, де медики підтвердили: у дівчинки – новоутвір голівки підшлункової залози. 

Пухлина розросталася і стискала жовчні протоки дитини. Жовч не відходила, накопичувалася в організмі дівчинки – і вона пожовтіла. Крім того, у дитини була висока температура, яка сильно виснажувала маля. 

Коли дитина потрапила у дитячу лікарню святого Миколая, лікарі побачили, що пухлина розрослася вже аж до 10 см.

Тоді медики поставили у жовчні протоки дитини 5-мл трубку, якою жовч витікала в кишківник. А згодом виконали біопсію, аби перевірити який це новоутвір: доброякісний чи злоякісний. Виявилось, що це панкреатобластома – злоякісна й агресивна пухлина, яка вкрай рідко зустрічається.

Перед операцією дівчинці провели сім блоків хіміотерапії (за сім місяців). Таким чином розмір пухлини вдалося зменшити з 10 до 2 см. Під час операції фахівці повністю видалили пухлину, а з нею – частину жовчних протоків і дванадцятипалої кишки. Після цього хірурги виконали реконструктивний етап втручання: зшили підшлункову дитини з кишківником, шлунком та жовчними протоками. Попри часткове видалення останніх, їхню функцію вдалося зберегти повністю. 

Операція тривала майже чотири години й минула успішно. Дівчинка тепер здорова і вже повернулася додому.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську лікарі провели унікальну операцію – 57-річній пацієнтці видалили пухлину вагою 17 кг.

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Теги: медик медицина лікар лікарня Львів дитина

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