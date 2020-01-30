Нігтьові лунули - індикатор захворювань серця



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Лунула в формі півмісяця є частиною матриці нігтя, містить нерви, лімфу і кровоносні судини, а також виробляє клітини

Відсутність лунки на середньому пальці, що пов'язаний з роботою головного мозку і серцево-судинної системи, може вказувати на проблеми з судинами і підвищений тиск

Британські фахівці стверджують, що нігтьові лунки - лунули - можуть вказувати на проблеми серцево-судинної системи.

Лунула в формі півмісяця є частиною матриці нігтя, містить нерви, лімфу і кровоносні судини, а також виробляє клітини, які зміцнюють нігтьові пластини, пише Країна здоров'я..



«Хоча у всіх є матриця для нігтів, не у всіх на кожному нігті буде видна лунула. Багато хто може помітити, що нігтьові лунки розрізняються за зовнішнім виглядом на кожному нігті», - повідомили експерти Британського фонду серця.



За їх словами, нігтьові лунки можуть «говорити» про проблеми з серцем і гіпертонії. Фахівці радять звертати увагу на такі прояви.



Відсутність лунки на середньому пальці, що пов'язаний з роботою головного мозку і серцево-судинної системи, може вказувати на проблеми з судинами і підвищений тиск.



Збільшена лунка на мізинці також є покажчиком на можливу гіпертонію



Занадто маленька лунка на великому пальці - ще один знак підвищеного артеріального тиску.



«Великі, що займають до третини нігтя, лунули - це теж несприятливий знак: вони вказують на проблеми з серцево-судинною системою і збої серцевого ритму. Маленькі лунки, ледь досягають до поверхні кутикули, говорять про низький кров'яний тиск і проблеми з кровообігом. Це може бути ознакою слабкої імунної системи», - додали британські кардіологи.



Вони нагадали, що багато людей з високим кров'яним тиском не відчувають негативних симптомів і відчувають себе добре. Зміни в стані нігтьових лунок можуть допомогти виявити гіпертонію при відсутності інших симптомів. Всім, навіть здоровим людям у віці старше 40 років експерти настійно рекомендують періодично перевіряти артеріальний тиск.