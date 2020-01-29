Усі школи Маріуполя закрили на карантин



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Про відновлення навчання в закладах освіти буде повідомлено додатково

У зв’язку із щоденним збільшенням кількості учнів, які захворіли на респіраторні інфекції, з 30 січня року призупинено освітній процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста. Про це повідомляється на сайті Маріупольської міської ради.

«Слід зауважити, що з початку тижня в школах міста були відсутні 12% школярів через захворювання на ГРВІ, вчора ця цифра становила вже 14%, а сьогодні - понад 16%. Окрім того, в Контакт-центр надходили дзвінки зі скаргами від батьків з цього питання. Тому було ухвалено рішення закрити школи міста на карантин до поліпшення епідемситуації. І важливо - убезпечити від зараження респіраторними інфекціями інших дітей», - зазначено у повідомленні.

Про відновлення навчання у закладах освіти буде повідомлено додатково.

Раніше повідомлялося, школи восьми українських областей закрили на карантин через спалах захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). В Донецькій області закрили 59 шкіл, ще 9 частково призупинили роботу. У Волинській області 7 шкіл призупинили навчання, у Сумській - 15, у Вінницькій - 13, у Рівненській - 39. Повністю закривають школи у Сєвєродонецьку Луганської області (відновлять роботу через тиждень), Житомирі (карантин триватиме до 5 лютого), Одесі (відкриються через два тижні) і Бердянську Запорізької області. В самому Запоріжжі закриваються 27 шкіл.

До слова, як повідомили в МОЗ, жоден із чотирьох випадків підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердився