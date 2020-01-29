  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Усі школи Маріуполя закрили на карантин

    • Розсилка
    Усі школи Маріуполя закрили на карантин

    Про відновлення навчання в закладах освіти буде повідомлено додатково

    У зв’язку із щоденним збільшенням кількості учнів, які захворіли на респіраторні інфекції, з 30 січня року призупинено освітній процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста. Про це повідомляється на сайті Маріупольської міської ради

    «Слід зауважити, що з початку тижня в школах міста були відсутні 12% школярів через захворювання на ГРВІ, вчора ця цифра становила вже 14%, а сьогодні - понад 16%. Окрім того, в Контакт-центр надходили дзвінки зі скаргами від батьків з цього питання. Тому було ухвалено рішення закрити школи міста на карантин до поліпшення епідемситуації. І важливо - убезпечити від зараження респіраторними інфекціями інших дітей», - зазначено у повідомленні. 

    Про відновлення навчання у закладах освіти буде повідомлено додатково.

    Раніше повідомлялося, школи восьми українських областей закрили на карантин через спалах захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). В Донецькій області закрили 59 шкіл, ще 9 частково призупинили роботу. У Волинській області 7 шкіл призупинили навчання, у Сумській - 15, у Вінницькій -  13, у Рівненській - 39. Повністю закривають школи у Сєвєродонецьку Луганської області (відновлять роботу через тиждень), Житомирі (карантин триватиме до 5 лютого), Одесі (відкриються через два тижні) і Бердянську Запорізької області. В самому Запоріжжі закриваються 27 шкіл

    До слова, як повідомили в МОЗ, жоден із чотирьох випадків підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердився

     Читайте також: Китайський коронавірус. Серед жертв – світова економіка
    Маріуполь діти Донеччина навчання грип хвороби карантин інфекція вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ