Нова Зеландія ухвалила радикальний закон проти куріння

«У нашій країні більше правил безпеки продажу бутербродів, ніж сигарет», – представниця МОЗ країни

Нова Зеландія першою у світі ухвалила закон, який забороняє куріння для наступного покоління. Відтак у країні не будуть продавати тютюн людям, що народилися 1 січня 2009 року і пізніше. Про це повідомляє The Guardian.

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«Тисячі людей житимуть довше, стануть здоровішими, а система охорони здоров’я стане на $5 млрд краще, оскільки їй не доведеться лікувати хвороби, спричинені курінням, наприклад: численні види раку, інфаркти, інсульти, ампутації», – заявила помічниця міністра охорони здоров’я Айша Верралл.

«Протягом десятиліть ми дозволяли тютюновим компаніям утримувати свою частку ринку, роблячи їхній смертоносний продукт все більшою і більшою залежністю. Це огидно і дивно. У нашій країні більше правил безпеки продажу бутербродів, ніж сигарет», – обурилася жінка.

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Цей закон супроводжується низкою інших заходів, які мають зробити куріння менш доступним: мова йде про скорочення дозволеної кількості нікотину в тютюнових виробах та їх продаж лише через спеціалізовані тютюнові магазини, а не в магазинах на розі та в супермаркетах. Наприклад, кількість магазинів, яким дозволено продавати сигарети, скоротиться вдесятеро порівняно з чинним рівнем – із 6 тис. до 600 по всій країні.

«Ми хочемо переконатися, що молоді люди ніколи не почнуть палити, тому ми вважатимемо правопорушенням продаж або постачання тютюнових виробів новим групам молоді. Люди у віці 14 років, коли закон набуде чинності, ніколи не зможуть легально купувати цигарки», – додала Верралл.

Країна також збільшила фінансування медичних послуг та кампаній і розгорнула послуги з відмови від куріння. Усі ці закони вже пройшли остаточне читання і набудуть чинності 2023 року.

До слова, в Україні з'явився сервіс для скарг на куріння у громадських місцях. Центр громадського здоров’я запустив онлайн-сервіс, де можна подати скаргу на порушення антитютюнового законодавства. Метою створення є захист людей від негативного впливу тютюну та право на бездимне середовище.