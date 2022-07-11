Набув чинності новий закон проти куріння: які заборони діють

Закон прирівнює електронні сигарети до звичайних

Сьогодні, 11 липня, в Україні починає діяти заборона про куріння в громадських місцях. Серед нових норм – заборона електронних сигарет та кальянів у приміщеннях та громадських місцях та закриття всіх курилок у приміщеннях на підприємствах.

Закон прирівнює електронні сигарети до звичайних.

Закон вводить заборону на продаж тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їхнім вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння особам, які не досягли 18 років.

Перелік місць, де куріння заборонено

Згідно з документом, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:

у ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;

на дитячих майданчиках;

у місцях загального користування житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;

на вокзалах та станціях;

на зупинках громадського транспорту.

Крім того, забороняється куріння в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.

Штрафи за куріння

Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, передбачає штраф 51-170 грн. У разі повторного протягом року порушення штраф становить 170-340 грн.

За розміщення попільничок, кальяну чи куріння передбачено штраф:

для суб'єктів господарювання (крім закладів ресторанного господарювання) – у розмірі 1 тис. грн, у разі повторного протягом року порушення – 10 тис. грн.

для закладів ресторанного господарства – 3 тис.0 грн, у разі повторного протягом року порушення – 15 тис. грн.

Де можна безпечно курити

Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття «громадське місце» - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.

Таким чином, вулиці, парки та пляжі не є громадськими місцями, та в них можна курити.

Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця у межах відповідної громади.

Про що свідчать соцопитування

Зазначимо, що останнє соціологічне опитування КМІС свідчить, що переважна більшість українців підтримують заборону куріння в громадських місцях тютюнових виробів для електричного нагрівання (80% респондентів) та продажу неповнолітнім пристроїв для нагрівання тютюну та електронних сигарет (92%).

Водночас дослідження демонструє, що у порівнянні з 2020 роком у 2022-му кількість щоденних курців в Україні збільшилась з 23,1% до 28,3%. Основна причина – війна. Починають курити ті, хто кинули багато років тому.

Нагадаємо, що відповідний закон був ухвалений Верховною Радою у грудні минулого року.