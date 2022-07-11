Набув чинності новий закон проти куріння: які заборони діють
Відтепер заборонено куріння електронних сигарет та кальянів у громадських місцях
Закон прирівнює електронні сигарети до звичайних
Сьогодні, 11 липня, в Україні починає діяти заборона про куріння в громадських місцях. Серед нових норм – заборона електронних сигарет та кальянів у приміщеннях та громадських місцях та закриття всіх курилок у приміщеннях на підприємствах.
Закон прирівнює електронні сигарети до звичайних.
Закон вводить заборону на продаж тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їхнім вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння особам, які не досягли 18 років.
Перелік місць, де куріння заборонено
Згідно з документом, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:
- у ліфтах і таксофонах;
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів;
- у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
- у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
- у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
- у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
- у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
- у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
- у приміщеннях гуртожитків;
- на дитячих майданчиках;
- у місцях загального користування житлових будинків;
- у підземних переходах;
- у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
- на вокзалах та станціях;
- на зупинках громадського транспорту.
Крім того, забороняється куріння в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.
Штрафи за куріння
Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, передбачає штраф 51-170 грн. У разі повторного протягом року порушення штраф становить 170-340 грн.
За розміщення попільничок, кальяну чи куріння передбачено штраф:
- для суб'єктів господарювання (крім закладів ресторанного господарювання) – у розмірі 1 тис. грн, у разі повторного протягом року порушення – 10 тис. грн.
- для закладів ресторанного господарства – 3 тис.0 грн, у разі повторного протягом року порушення – 15 тис. грн.
Де можна безпечно курити
Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття «громадське місце» - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.
Таким чином, вулиці, парки та пляжі не є громадськими місцями, та в них можна курити.
Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця у межах відповідної громади.
Про що свідчать соцопитування
Зазначимо, що останнє соціологічне опитування КМІС свідчить, що переважна більшість українців підтримують заборону куріння в громадських місцях тютюнових виробів для електричного нагрівання (80% респондентів) та продажу неповнолітнім пристроїв для нагрівання тютюну та електронних сигарет (92%).
Водночас дослідження демонструє, що у порівнянні з 2020 роком у 2022-му кількість щоденних курців в Україні збільшилась з 23,1% до 28,3%. Основна причина – війна. Починають курити ті, хто кинули багато років тому.
Нагадаємо, що відповідний закон був ухвалений Верховною Радою у грудні минулого року.