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    Суспільство

    Набув чинності новий закон проти куріння: які заборони діють

    Відтепер заборонено куріння електронних сигарет та кальянів у громадських місцях - Набув чинності новий закон проти куріння: які заборони діють

    Відтепер заборонено куріння електронних сигарет та кальянів у громадських місцях

    фото з відкритих джерел

    Закон прирівнює електронні сигарети до звичайних

    Сьогодні, 11 липня, в Україні починає діяти заборона про куріння в громадських місцях. Серед нових норм – заборона електронних сигарет та кальянів у приміщеннях та громадських місцях та закриття всіх курилок у приміщеннях на підприємствах.

    Закон прирівнює електронні сигарети до звичайних.

    Закон вводить заборону на продаж тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їхнім вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння особам, які не досягли 18 років.

    Перелік місць, де куріння заборонено

    Згідно з документом, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:

    • у ліфтах і таксофонах;
    • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
    • у приміщеннях та на території навчальних закладів;
    • у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
    • у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
    • у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
    • у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
    • у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
    • у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
    • у приміщеннях гуртожитків;
    • на дитячих майданчиках;
    • у місцях загального користування житлових будинків;
    • у підземних переходах;
    • у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
    • на вокзалах та станціях;
    • на зупинках громадського транспорту.

    Крім того, забороняється куріння в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.

    Штрафи за куріння

    Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, передбачає штраф 51-170 грн. У разі повторного протягом року порушення штраф становить 170-340 грн.

    За розміщення попільничок, кальяну чи куріння передбачено штраф:

    • для суб'єктів господарювання (крім закладів ресторанного господарювання) – у розмірі 1 тис. грн, у разі повторного протягом року порушення – 10 тис. грн.
    • для закладів ресторанного господарства – 3 тис.0 грн, у разі повторного протягом року порушення – 15 тис. грн.

    Де можна безпечно курити

    Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття «громадське місце» - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.

    Таким чином, вулиці, парки та пляжі не є громадськими місцями, та в них можна курити.

    Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця у межах відповідної громади.

    Про що свідчать соцопитування

    Зазначимо, що останнє соціологічне опитування КМІС свідчить, що переважна більшість українців підтримують заборону куріння в громадських місцях тютюнових виробів для електричного нагрівання (80% респондентів) та продажу неповнолітнім пристроїв для нагрівання тютюну та електронних сигарет (92%).

    Водночас дослідження демонструє, що у порівнянні з 2020 роком у 2022-му кількість щоденних курців в Україні збільшилась з 23,1% до 28,3%. Основна причина – війна. Починають курити ті, хто кинули багато років тому.

    Нагадаємо, що відповідний закон був ухвалений Верховною Радою у грудні минулого року.

    Теги: закон тютюнові вироби штраф населення
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    Набув чинності новий закон проти куріння: які заборони діють