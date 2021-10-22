«Чергова брехня Зеленського». Нардепка Федина про вакцину українського виробництва

Федина: «Вакцини як не було, так і немає. Чергова брехня Зеленського»

Депутатка дорікнула президенту відсутністю української вакцини від коронавірусу

Кандидатка на посаду спікера Верховної Ради Софія Федина під час обговорення питань у Раді, що стосуються поширення коронавірусу, вакцинації та додаткових виплат медикам, дорікнула президенту Зеленському відсутністю української вакцини, яку він обіцяв рік тому. Зокрема, депутатка «Європейської солідарності» назвала президента брехуном.

«Ми маємо сьогодні дефіцит медперсоналу і триває його скорочення. Сьогодні говориться багато про доплати медикам, але в бюджеті кошти для зростання зарплат не закладені… Рівно рік тому президент Зеленський обіцяв на собі особисто випробувати нову вакцину українського виробництва. Вакцини як не було, так і немає. Чергова брехня Зеленського», – заявила Федина.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що готовий випробувати на собі українську вакцину від Covid-19 в разі її успішного створення. Про це він сказав в інтерв'ю «Осінь-2020»: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам, повідомляла пресслужба глави держави.

Зеленський сказав, якщо вакцина проти коронавірусу успішно пройде випробовування, він готовий випробувати її на собі.

Сьогодні, 22 жовтня віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк під час години уряду у парламенті звернулась по допомогу до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Кондратюк визнала, що президія парламенту вже не може вплинути на депутатів, які не вдягають маски і не вакцинуються.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук закликав депутатів одягнути маски і дотримуватися правил.

Нагадаємо, в Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння».