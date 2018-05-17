Оголошено переможців конкурсу молодих науковців-медиків України (СПИСОК)

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Перше місце зайняла Катерина Руденька

Переможці конкурсу отримали грошові призи у розмірі 150, 100 та 50 тис. грн за перше, друге та третє місця відповідно

15 травня нагородили переможців першого в Україні конкурсу серед молодих науковців за дослідження у медицині. Конкурс провела одна з відомих міжнародних фармацевтичних компаній у партнерстві з Національною академією медичних наук України.

За чотири місяці на конкурс надійшло 101 наукове дослідження з 17 регіонів України. Наукові статті оцінювало журі у складі провідних українських вчених, експертів із різних галузей медицини. Головними критеріями вибору найкращих робіт були: практичне значення, інноваційний підхід та репрезентативність дослідження. Переможцями конкурсу стали:

1 місце – Катерина Руденька, науковий співробітник відділу ЛОР-патології дитячого віку ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», яка посіла перше місце з науковою роботою «Попередження та відновлення ушкоджень морфофункціонального стану завитки при експериментально викликаному аміноглікозидному ототоксикозі»;

2 місце – Олексій Нехлопочин, лікар-нейрохірург ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Родоманова НАМН України» відділення патології спинного мозку та хребта, який посів друге місце з науковою роботою «Покращення результатів хірургічного лікування хворих з травматичними ураженнями шийного відділу хребта на субаксіальному рівні»;

3 місце – Ольга Шульга, завідувачка неврологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні, яка посіла третє місце з науковою роботою «Проспективне дослідження впливу психоемоційної реакції у пацієнтів з клінічно ізольованим синдромом розсіяного склерозу на атрофічні зміни головного мозку».

Переможці конкурсу отримали грошові призи у розмірі 150, 100 та 50 тис. грн. за перше, друге та третє місця відповідно. Привітали переможців: Надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон; заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський; президент НАМН України та голова журі конкурсу Віталій Цимбалюк, а також директор фірми, яка заснувала конкурс в Україні Гієм Граньє.

За інформацією «Главкома», Національна академія медичних наук готується також до випуску серії книг під загальною назвою «Життя чудових лікарів». Видання охопить історії легенд української медичної науки. Упорядницею видань буде Олена Коломійченко, онука засновника української наукової школи отоларингології Олексія Коломіченка, ім'я якого нині носить профільний Інститут.