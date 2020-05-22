Оголошено новий конкурс на посаду глави Нацслужби здоров'я



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Кабмін оголосив новий конкурс на посаду глави НСЗУ Фото: facebook.com/moz.ukr

Заявки кандидатів приймаються до 25 травня

Кабмін оголосив новий конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України.

Оголошення опубліковане на порталі вакансій держслужби в п'ятницю, 21 травня.

Кандидати можуть подати документи до 25 травня. Серед вимог до кандидата, зокрема, досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» або «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення не менше трьох років.

Відзначимо, що ця вимога, зокрема, не дає можливості приймати участь в конкурсі представникам НСЗУ.

У числі інших вимог - вища освіта не нижче магістра, загальний стаж роботи не менше семи років, вільне володіння українською мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та / або французька).

Переможцю конкурсу обіцяють місячну заробітну плату в розмірі 29 400 гривень, плюс надбавка за ранг та можливі премії. Він буде працювати на період карантину.

У січні 2020 року відбувся конкурс на посаду голови НСЗУ. Три претенденти після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.

Однак 20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що він відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ і мав сам визначити, кого туди поставити.

НСЗУ створили в межах медреформи у 2017 році. Вона контролює всі виплати у сфері охорони здоров'я та обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави.

Зазначимо, що з 1 червня Міністерство охорони здоров'я запровадить нову систему фінансування лікарень. За словами Степанова, дефіцит фінансування наразі є майже в тисячі лікарнях країни.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров’я ініціює підвищення заробітних плат медичних працівників. Підвищення буде у розмірі до 50% і потребуватиме додатково 11 млрд грн з державного бюджету.