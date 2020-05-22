Оголошено новий конкурс на посаду глави Нацслужби здоров'я
Заявки кандидатів приймаються до 25 травня
Кабмін оголосив новий конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України.
Оголошення опубліковане на порталі вакансій держслужби в п'ятницю, 21 травня.
Кандидати можуть подати документи до 25 травня. Серед вимог до кандидата, зокрема, досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» або «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення не менше трьох років.
Відзначимо, що ця вимога, зокрема, не дає можливості приймати участь в конкурсі представникам НСЗУ.
У числі інших вимог - вища освіта не нижче магістра, загальний стаж роботи не менше семи років, вільне володіння українською мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та / або французька).
Переможцю конкурсу обіцяють місячну заробітну плату в розмірі 29 400 гривень, плюс надбавка за ранг та можливі премії. Він буде працювати на період карантину.
У січні 2020 року відбувся конкурс на посаду голови НСЗУ. Три претенденти після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.
Однак 20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що він відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ і мав сам визначити, кого туди поставити.
НСЗУ створили в межах медреформи у 2017 році. Вона контролює всі виплати у сфері охорони здоров'я та обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави.
Зазначимо, що з 1 червня Міністерство охорони здоров'я запровадить нову систему фінансування лікарень. За словами Степанова, дефіцит фінансування наразі є майже в тисячі лікарнях країни.
Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров’я ініціює підвищення заробітних плат медичних працівників. Підвищення буде у розмірі до 50% і потребуватиме додатково 11 млрд грн з державного бюджету.