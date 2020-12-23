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    Здоров'я

    Окупанти визнали: пандемія в «ЛНР» вийшла з-під контролю (документ)

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    На окупованій Луганщині заборонять масові заходи, закриють ТРЦ та розважальні заклади - Окупанти визнали: пандемія в «ЛНР» вийшла з-під контролю (документ)
    На окупованій Луганщині заборонять масові заходи, закриють ТРЦ та розважальні заклади

    Окупаційна адміністрація запроваджує жорсткий локдаун. Дата його закінчення не визначена

    Так звана влада «ЛНР» вирішила запровадити на території тимчасово окупованої Луганської області жорсткий локдаун через значний ріст захворюваності на коронавірус.

    Відповідне рішення окупанти схвалили 23 грудня.

    Зазначається, що «кількість хворих на Covid-19 серед дитячого населення зростає». Саме тому на тимчасово непідконтрольній Україні території Луганщини окупаційна адміністрація заборонила проведення масових, спортивних, культурних, виставкових заходів, а також надання послуг у ТРЦ та інших місцях масового скупчення людей.

    Окремим пунктом окупанти прописали заборону на роботу театрів, кінотеатрів, цирку, льодових арен та інших розважальних закладів.

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    Локдаун буде діяти з 26 грудня до «особливого розпорядження» пособників Кремля.

    Зазначимо, що тривалий час бойовики «Л/ДНР» приховували масштаби пандемії на окупованих територіях Донбасу та звітували здебільшого про одиночні випадки захворювання на коронавірус.

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    Теги: окупанти Луганщина ЛНР карантин влада населення коронавірус
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