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    Думки вголос

    Листи з Луганська. Про коштовну «безкоштовну» медицину

    • Марина Фарба

      Мешканка Луганська

    • Розсилка
    <p><span>Найбільше питання: куди дівається сумнозвісна російська гуманітарка</span><o:p></o:p></p> - Листи з Луганська. Про коштовну «безкоштовну» медицину

    Найбільше питання: куди дівається сумнозвісна російська гуманітарка

    Ризик турбекульозу не менший у «республіці», ніж коронавірус

    Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

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    Основных проблем, связанных с медициной, в «республике» четыре. Это отсутствие кадров, отсутствие у пациентов денег на лечение, отсутствие воды во многих медицинских учреждениях и низкая оплата труда медицинского персонала. Официально медицина в «республике» бесплатна. Полисов обязательного страхования, как в России, нет. Существенная проблема сферы медицины – низкая оплата труда медицинского персонала и, как следствие, отсутствие квалифицированных кадров и продажа ставок среди сотрудников. В летний сезон средний и младший медицинский персонал часто уезжает на заработки по санаториям и курортам России. Чтобы не увольняться, свои ставки уехавшие распределяют между коллегами, сохраняя рабочее место по возвращению и обеспечивая дополнительной работой прямо на рабочем месте коллег. От этого идет переработка рабочего времени, но существующая система устраивает администрацию медицинских учреждений, страдающих от отсутствия квалифицированных кадров.

    Нужно сказать, что в 2014 году очень многие опытные врачи выехали с оккупированной территории. И если нужно было лечить что-то экстренно, по «скорой», прозрение от того, что оставшиеся или пришедшие после образовательных учреждений медики далеки от довоенного уровня, приходило очень быстро. Но одно дело, когда речь идет о каком-то пустяке, и другое – если речь идет о серьезной проблеме, которую хотелось бы не усугубить дилетантским вмешательством. Контакты опытных врачей передают по цепочке. Есть негласное правило – благодарить врача за оказанную помощь. Один из мифов в «республике», что лучшие врачи и учителя, это получившие дипломы о высшем образовании ещё в СССР. И чтобы сохранить кадры, врачей нужно благодарить, потому что оплата труда этих категорий, как известно, в «республике», очень низкая. Среди медицинского персонала очень много весьма пожилых людей, кто готов и привык работать за невысокую заработную плату, а в купе с пенсией это выходит на прожиточный минимум. Часто врачи берут себе до двух ставок, и практически живут на работе.

    Любой вопрос, сопряженный с медициной, касается финансов. От медицинского учреждения без оплаты идут только руки персонала. Буквально за все просят заплатить – за пленку в рентгенкабинете, за реактивы, на помощь кабинету, на ремонт кабинета, на ремонт оборудования, возместить за медицинскую карту, заплатить за койко/место. Любое лечение всегда показатель благополучия, так как медицинское вмешательство любого уровня всегда сопряжено с большими финансовыми тратами. И вместе с тем появилась новая черта. В «государственных» учреждениях пациентов просят помочь, но делают это опасливо, боясь анонимок, жалоб и обвинений во взяточничестве – культовых дел последних шести лет.

    К списку медицинских препаратов, необходимых на лечение, нужно добавить еще питание. И выходит, чтобы вылечить заболевшего родственника, нужно мобилизовать всю семью, все средства и человеческие ресурсы, чтобы покупать препараты и подвозить в больницу питание. Быть самостоятельной единицей в больнице практически невозможно.

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    Листи з Луганська. Про коштовну «безкоштовну» медицину
    Листи з Луганська. Про коштовну «безкоштовну» медицину
    Листи з Луганська. Про коштовну «безкоштовну» медицину
    Листи з Луганська. Про коштовну «безкоштовну» медицину
    Листи з Луганська. Про коштовну «безкоштовну» медицину
    Листи з Луганська. Про коштовну «безкоштовну» медицину

    Сложностей, связанных с медициной, достаточно много. Большинство анализов врачи районных поликлиник предлагают сделать в платных лабораториях и клиниках, в которых часто работают сами. История, когда один и тот же врач работает и на «государство», и частным образом, вполне типична. Местные больницы хороши тем, что они работают, что там можно сдать простой анализ крови и получить направление на госпитализацию. Минусов много на всех этапах – отсутствие кадров, очереди, неработающие физкабинеты. В эпоху коронавирусной инфекции штатная ситуация, когда участковый не выезжает на вызовы, а больным предлагают ждать в общей очереди к единственному дежурному врачу.

    До пандемии коронавируса некоторое время назад была настоящая война вокруг печати фтизиатра на справке ребенка к школе. Все вакцины, поступающие в «республику», российские. По незнанию и неопытности родители соглашаются на прививку, а после получают группу риску по туберкулезу и целую массу проблем, смахивающих больше на снежный ком. Достаточно сфотографировать очередь под кабинетом детского фтизиатра в январе-марте, чтобы понять, что риск туберкулеза не меньшая проблема в «республике», чем коронавирус. Родители занимают место в очереди с пяти утра, чтобы попасть на прием первыми. 

    Но при этом вы найдете тех, кто совершенно искренне скажет вам о том, что лечился, вылечился и всем остался доволен. И даже почти не платил ни за что. Так, скажем, записавшись и пройдя все этапы обследований, можно получить кардиостимулятор. Благодарить ли врача за операцию, вопрос отдельный. Обычно на любое хирургическое вмешательство есть своя негласная такса – сколько платить врачу и сколько анестезиологу. Еще одна хитрость – обширный список на операцию от отделения. Туда входит и моющее, и бытовые перчатки, и стерильные, и перевязочный материал, и стерилиумы, и манжетка для ИВЛ, и то, что может пригодиться в экстренном случае. Чтобы собрать такой список полностью, нужно обойти с десяток аптек и выложить весьма приличную сумму или… заплатить врачу, который найдет по списку все сам силами отделения.

    Также обстоит дело и с родовспоможением. Врач пишет список «на роды». Или говорит сумму, куда уже все включено, и все необходимое находится в российской гуманитарке в счет внесенной врачу суммы. О родах принято договариваться заранее, иметь своего врача по знакомству. Такса на обычные роды и кесарево сечение разная, отличие только в том, что после 2014 года сумму перестали называть в долларовом эквививаленте, и здесь мы очень приблизились к России, где самая твердая валюта – рубль.

    Конечно, самый большой вопрос, куда идет российская гуманитарка. Но здесь те самые ножницы, когда кто-то скажет, что лечился, всем доволен и вышло почти даром, а у кого-то на лечение близкого работала вся семья, чтобы приобрести и доставить все необходимое вовремя. Хотя «опытный» пациент, обычно не смотрит на деньги, а благодарит уже за то, что был врач, были возможности и с болезнью удалось справиться.

     Більше читайте у Спецпроекті «Листи з Луганська»
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    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЛНР війна
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