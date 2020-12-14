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    Думки вголос

    Луганськ – як примхлива колишня. Поки її не бачиш – все добре

    • Сергій Іванов

      Журналіст

    • Розсилка
    Життя в окупації під командуванням бойовиків - Луганськ – як примхлива колишня. Поки її не бачиш – все добре
    Життя в окупації під командуванням бойовиків

    Пам'ятай, що винен пожиттєво...

    Дзвонила сусідка з Луганська. Не мені – моїй контактній особі. Дзвонити напряму злочинцю «республіканського» масштабу – злочин і великий гріх.

    Втім, як я зрозумів, дзвінок стосувався і мене також, якщо не в першу чергу. Наступний діалог передаю українською – зі слів.

    – Ви не могли б приїхати розібратися з квартирою?

    – Так з нею ще кілька років тому ваші гамадрили розібралися. Вона ж під арештом.

    – В ній зараз живуть люди. І там постійні проблеми – то вода тече, то шумлять.

    – Як ми можемо допомогти?

    – Приїхати, поговорити з ними. Там чоловік контактний. Він раніше снайпером ПРАЦЮВАВ, а зараз в адміністрації.

    – Тобто ви пропонуєте нам приїхати і поговорити зі снайпером, який мешкає у віджатій квартирі, щоб він ЖИВ ТИХІШЕ?

    – Так. А ще у вас борги за комуналку дуже великі. Треба сплатити.

    – Кому сплатити?

    – Водоканал, теплокомуненерго. Інакше вони заберуть вашу квартиру. За борги.

    – Її І ТАК забрали. Без боргів.

    – Але ви ж розумієте, що через борги можуть весь будинок відключити?

    – Це вже не до нас питання.

    – Як не до вас. А до кого?

    – До снайпера, до адміністрації, до гамадрилів, які віджимали квартиру, але точно не до нас.

    – Але ж це ваша квартира.

    – Так, наша.

    – І ви мусите сплатити борги.

    – Кому?

    – Державі.

    – Державі ми нічого не винні.

    – Але ж їх нараховують.

    – Так звертайтеся до снайпера.

    Луганськ – як примхлива колишня. Поки її не бачиш – все добре. Щойно зустрів – давай вирішуй проблеми, сплачуй борги і пам'ятай, що винен пожиттєво. І загалом ти гівнюк. Не те що «снайпер».

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    Джерело: блог Сергія Іванова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бойовики на Донбасі ЛНР Луганськ квартира окупація
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