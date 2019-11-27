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    Здоров'я

    Олег Крот і Юрій Лазебніков із Techiia обладнали операційну в Кропивницькому системою освітлення

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    Олег Крот та Юрій Лазебніков, керуючі партнери холдингу Techiia&nbsp; - Олег Крот і Юрій Лазебніков із Techiia обладнали операційну в Кропивницькому системою освітлення
    Олег Крот та Юрій Лазебніков, керуючі партнери холдингу Techiia 

    Сучасне освітлення німецької компанії Simeonmedical коштувало 306 тис грн

    Олег Крот та Юрій Лазебніков з Techiia встановили в операційній у Кропивницькому нове обладнання на суму понад чотири млн грн, а потім вирішили також закупити сучасне освітлення німецької компанії Simeonmedical вартістю 306 тис грн.

    «Нас часто запитують, чому саме Кропивницький? Все просто: тут працює першокласний нейрохірург, який рятує життя дітей. Талант, вміння і знання є, натомість апаратура – не найкраща. Тож ми вирішили забезпечити його усім необхідним. Поступово обладнуємо хірургію апаратами, якими користуються у кращих європейських клініках», – розповідає Олег Крот, співзасновник ГО «Фундація Течія» та керуючий партнер холдингу Techiia.

    Нейрохірург Олександр Пизін налаштовує нове обладнання
    Нейрохірург Олександр Пизін налаштовує нове обладнання

    Світильник Sim.LED 500 MC значно полегшив роботу хірургам.  Система LED-ліхтарів запобігає утворенню тіней, можливість регулювання теплоти світла допомагає хірургам підібрати оптимальні умови для кожної операції. Світильник живиться від акумулятора і є мобільним – його можна використовувати у різних операційних.

    «Коли ми обираємо проекти для фінансування, обов’язково керуємося критеріями довгостроковості. Все, що ми робимо, повинно довго служити і приносити користь. Якщо купуємо обладнання – то тільки визнаних у світі виробників, які гарантують безперебійну роботу протягом багатьох років, – пояснює Юрій Лазебніков, співзасновник ГО «Фундація Течія» та керуючий партнер холдингу TECHIIA. – Ми не обмежуємо себе лише медичними проектами. У нашому фокусі також STEM-освіта і діджиталізація регіонів. Охоче вислухаємо кожну ідею, яка здатна змінити Україну, і підтримаємо найкращі».

    Це вже вдруге протягом осені ГО «Фундація Течія» передає обладнання дитячій лікарні у Кропивницькому. З вересня у хірургічному відділенні використовують сучасну трепанаційну систему та електрокоагулятор, які дозволяють проводити безпечні та безкровні операції на головному мозку. Облаштування операційної відзначили авторитетні видання – ГО «Фундація Течія» включили у топ-10 проектів корпоративної соціальної відповідальності за версією журналу «Бізнес».

    «Допомога меценатів вкрай важлива для нашої лікарні. Раніше нам часто доводилося транспортувати пацієнтів до Києва, бо у нас просто не було необхідного для складних операцій обладнання. Тепер завдяки Олегові та Юрію все помінялося – ми можемо проводити операції на місці, не втрачаючи дорогоцінний час на трансфер пацієнтів», – коментує Олександр Пизін, нейрохірург дитячої лікарні у Кропивницькому.

    бізнес Кропивницький лікарня фінансування Кіровоградщина
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