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    Здоров'я

    Онкологи назвали спосіб, що допомагає уникнути раку молочної залози

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    При схудненні на 2-4,5 кілограмів, ризик розвитку хвороби зменшується на 13% - Онкологи назвали спосіб, що допомагає уникнути раку молочної залози
    При схудненні на 2-4,5 кілограмів, ризик розвитку хвороби зменшується на 13%

    Серед жінок, які схудли і зберегли нову вагу, ризик розвитку раку молочної залози виявився нижчим, ніж у тих, у кого вага не змінювалася

    В Американському онкологічному суспільстві знайшли спосіб уникнути раку молочної залози.

    Результати дослідження з'явилися на EurekAlert!.

    Вчені спостерігали за 180 тисячами жінок у віці 50 років і старше. Американки взяли участь у десяти різних дослідженнях. Зокрема, жінок зважували на початку дослідження, через п'ять років і через чотири роки.

    Виявилося, що серед жінок, які схудли і зберегли нову вагу, ризик розвитку раку молочної залози виявився нижчим, ніж у тих, у кого вага не змінювалася.

    Крім того, при втраті 2-4,5 кілограмів, ризик розвитку хвороби зменшився на 13%, на 4,5-9 кілограмів - на 1%, а при втраті більше дев'яти кілограмів - на 26%. У схудлих, мінімум, на 9 кілограмів, але повернули вагу, ризик розвитку пухлин також незначно знизився.

    Рак молочної залози - найпоширеніша онкологічна хвороба серед жінок. Часто він розвиває стійкість до терапії і важко піддається лікуванню.

     

    здоров'я хвороби рак
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