Онкологи назвали спосіб, що допомагає уникнути раку молочної залози



Розсилка ВІДПРАВИТИ

При схудненні на 2-4,5 кілограмів, ризик розвитку хвороби зменшується на 13%

Серед жінок, які схудли і зберегли нову вагу, ризик розвитку раку молочної залози виявився нижчим, ніж у тих, у кого вага не змінювалася

В Американському онкологічному суспільстві знайшли спосіб уникнути раку молочної залози.

Результати дослідження з'явилися на EurekAlert!.

Вчені спостерігали за 180 тисячами жінок у віці 50 років і старше. Американки взяли участь у десяти різних дослідженнях. Зокрема, жінок зважували на початку дослідження, через п'ять років і через чотири роки.

Виявилося, що серед жінок, які схудли і зберегли нову вагу, ризик розвитку раку молочної залози виявився нижчим, ніж у тих, у кого вага не змінювалася.

Крім того, при втраті 2-4,5 кілограмів, ризик розвитку хвороби зменшився на 13%, на 4,5-9 кілограмів - на 1%, а при втраті більше дев'яти кілограмів - на 26%. У схудлих, мінімум, на 9 кілограмів, але повернули вагу, ризик розвитку пухлин також незначно знизився.

Рак молочної залози - найпоширеніша онкологічна хвороба серед жінок. Часто він розвиває стійкість до терапії і важко піддається лікуванню.