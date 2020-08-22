Глава ВООЗ спрогнозував терміни завершення пандемії коронавірусу



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Наразі у світі зафіксовано майже 23 млн випадків коронавірусу

Зараз вірус може поширюватися швидше через сучасні технології

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус висловив надію на те, що пандемія коронавірусу закінчиться за два роки.

Про це він заявив в Женеві 21 серпня, повідомляє The New York Times.

Він нагадав, що пандемія іспанського грипу в XX столітті закінчилася за два роки (вона тривала в 1918-1920 роках).

За словами Гебрейеса, хоча зараз вірус може поширюватися швидше через сучасні технології, але водночас зараз людство має технології і знання, щоб зупинити його.

Наразі у світі зафіксовано майже 23 млн випадків коронавірусу. Від коронавірусної хвороби померли 794 тисячі осіб, 14,5 млн – одужали. Найбільше випадків в США (5,5 млн), Бразилії (3,5 млн) і Індії (2,9 млн).

До слова, в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.

Раніше повідомлялося, що МОЗ визнає: лікарень для хворих на коронавірус вже не вистачає, госпіталізувати будуть не всіх.

Коронавірус в Україні

Всього 100643

Одужали 51078

Хворіють 47358

Померли 2207

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До слова, хірург назвав одне з найпоширеніших ускладнень від коронавірусу.

Раніше у ВООЗ заявили, що колективний імунітет не допоможе побороти коронавірус