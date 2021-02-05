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    Пандемія коронавірусу

    Коронавірус в Україні: кількість хворих сягнула майже п'яти тисяч

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    За добу в Україні кількість хворих зменшилась на кілька десятків&nbsp; - Коронавірус в Україні: кількість хворих сягнула майже п'яти тисяч
    За добу в Україні кількість хворих зменшилась на кілька десятків 
    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість хворих на Прикарпатті та Львівщині

    В Україні станом на 5 лютого зафіксовано 4 923 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 230 дітей та 222 медпрацівники, – повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1 885 осіб;
    • летальних випадків – 158;
    • одужало – 8 185 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 43 137 (зокрема методом ПЛР – 25 667, методом ІФА – 17 470).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 237 169 осіб;
    • одужало – 1 063 591 особа;
    • летальних випадків – 22 707;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6 350 442.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях.

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    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 321 випадок;
    • Вінницька область – 271 випадок;
    • Волинська область – 127 випадків;
    • Дніпропетровська область – 287 випадків;
    • Донецька область – 146 випадків;
    • Житомирська область – 162 випадки;
    • Закарпатська область – 209 випадків;
    • Запорізька область – 334 випадки;
    • Івано-Франківська область – 433 випадки;
    • Київська область – 272 випадки;
    • Кіровоградська область – 25 випадків;
    • Луганська область – 39 випадків;
    • Львівська область – 406 випадків;
    • Миколаївська область – 160 випадків;
    • Одеська область – 157 випадків;
    • Полтавська область – 173 випадки;
    • Рівненська область – 163 випадки;
    • Сумська область – 81 випадок;
    • Тернопільська область – 174 випадки;
    • Харківська область – 190 випадків;
    • Херсонська область – 47 випадків;
    • Хмельницька область – 231 випадок;
    • Черкаська область – 144 випадки;
    • Чернівецька область – 270 випадків;
    • Чернігівська область – 101 випадок.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, з 25 по 31 січня у світі було зареєстровано 96 364 летальних випадків через коронавірус. Це рекордна кількість смертей за тиждень через ковід, зафіксована ВООЗ. 

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ Україна Максим Степанов епідемія вірус коронавірус
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