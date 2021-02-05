Коронавірус в Україні: кількість хворих сягнула майже п'яти тисяч

За добу в Україні кількість хворих зменшилась на кілька десятків

Найбільша кількість хворих на Прикарпатті та Львівщині

В Україні станом на 5 лютого зафіксовано 4 923 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 230 дітей та 222 медпрацівники, – повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 885 осіб;

летальних випадків – 158;

одужало – 8 185 осіб;

здійснено тестувань за добу – 43 137 (зокрема методом ПЛР – 25 667, методом ІФА – 17 470).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 237 169 осіб;

одужало – 1 063 591 особа;

летальних випадків – 22 707;

проведено ПЛР-тестувань – 6 350 442.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 321 випадок;

Вінницька область – 271 випадок;

Волинська область – 127 випадків;

Дніпропетровська область – 287 випадків;

Донецька область – 146 випадків;

Житомирська область – 162 випадки;

Закарпатська область – 209 випадків;

Запорізька область – 334 випадки;

Івано-Франківська область – 433 випадки;

Київська область – 272 випадки;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 39 випадків;

Львівська область – 406 випадків;

Миколаївська область – 160 випадків;

Одеська область – 157 випадків;

Полтавська область – 173 випадки;

Рівненська область – 163 випадки;

Сумська область – 81 випадок;

Тернопільська область – 174 випадки;

Харківська область – 190 випадків;

Херсонська область – 47 випадків;

Хмельницька область – 231 випадок;

Черкаська область – 144 випадки;

Чернівецька область – 270 випадків;

Чернігівська область – 101 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з 25 по 31 січня у світі було зареєстровано 96 364 летальних випадків через коронавірус. Це рекордна кількість смертей за тиждень через ковід, зафіксована ВООЗ.