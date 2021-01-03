Оперативні дані: за добу в Україні виявлено 4576 нових хворих на коронавірус
За минулу добу в Україні одужало 6250 осіб
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1074093 особи
В Україні за минулу добу, 2 січня, зафіксовано 4576 нових випадків Covid-19. Це на 462 випадки менше, ніж за попередню добу (5038). Зокрема, захворіли 158 дітей та 172 медпрацівники. Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
Також за минулу добу:
- одужало – 6250 осіб;
- летальних випадків – 123;
- здійснено тестувань за добу – 14576 (зокрема методом ПЛР – 12362, методом ІФА – 2214).
Як повідомлялося, в Україні, 1 січня, зафіксовано 5 038 нових випадків Covid-19. Це на 4394 випадки менше, ніж за попередню добу (9432). Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівник.
Також за минулу добу:
- одужало – 2606 осіб;
- летальних випадків – 51;
- здійснено тестувань за добу – 17930 (зокрема методом ПЛР – 14975, методом ІФА – 2955).