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    У світі

    Штам коронавірусу нового типу виявили у В’єтнамі

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    Жінці стало зле через кілька днів після прибуття до&nbsp;В&rsquo;єтнаму - Штам коронавірусу нового типу виявили у В’єтнамі
    Жінці стало зле через кілька днів після прибуття до В’єтнаму

    Мутований штам був виявлений у в’єтнамки, яка 22 грудня повернулася з Великої Британії

    У В’єтнамі зафіксовано перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу, раніше виявленим у Великій Британії.

    Про це повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на міністерство охорони здоров’я В’єтнаму.

    Мутований штам був виявлений у 45-річної в’єтнамки, яка 22 грудня повернулася з Великої Британії та була поміщена на карантин.

    Зазначається, що жінці стало зле через кілька днів після прибуття до В’єтнаму, 24 грудня у неї виявили коронавірус. Згодом було доведено, що вона заразилася новим варіантом COVID-19. Зараз пацієнтка перебуває на лікуванні.

    Нагадаємо, новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії, може бути на 70% заразнішим. Даних, що новий штам вірусу спричиняє тяжчий перебіг хвороби чи вищу смертність, поки що немає.

    Як повідомлялося, раніше у Великій Британії було виявлено новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% заразніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу Covid-19. Після цього новий вид вірусу почали фіксувати в різних країнах.

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    Теги: В'єтнам хвороби карантин вірус коронавірус
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