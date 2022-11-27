Як безпечно використовувати електрогенератори: інструкція МОЗ

МОЗ закликає купувати лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу

Міністерство охорони здоров'я України попереджає, що під час використання генераторів електроенергії слід чітко дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Першочергово нагадуємо про заборону використання подібних електроприладів дітям», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, МОЗ закликає:

купувати лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуватись інструкцій виробника;

генератори та паливо мають використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 м від вікон, дверей та гаражів;

тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом;

перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, що пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути;

встановіть у приміщенні детектори чадного газу.

«Обов'язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд, на видному і легкодоступному місці», – додали в міністерстві.

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