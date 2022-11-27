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Як безпечно використовувати електрогенератори: інструкція МОЗ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як безпечно використовувати електрогенератори: інструкція МОЗ
фото ілюстративне

МОЗ закликає купувати лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу

Міністерство охорони здоров'я України попереджає, що під час використання генераторів електроенергії слід чітко дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Першочергово нагадуємо про заборону використання подібних електроприладів дітям», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, МОЗ закликає:

  • купувати лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуватись інструкцій виробника;
  • генератори та паливо мають використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 м від вікон, дверей та гаражів;
  • тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом;
  • перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, що пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути;
  • встановіть у приміщенні детектори чадного газу.  

«Обов'язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд, на видному і легкодоступному місці», – додали в міністерстві.

Раніше Міністерство охорони здоров’я на тлі масованих ракетних ударів Росії по території України нагадало, що постійна небезпека неабияк впливає на психічний стан українців. Заступниця директора з психологічного напряму Центру психічного здоров’я та реабілітації «Лісова поляна» МОЗ України Тетяни Сіренко дала низку порад, як можна опанувати страх під час повітряної тривоги.

Теги: Україна війна окупанти росія

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