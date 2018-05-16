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    Новини здоров'я

    Отруєння школярів у Черкасах: з лікарні виписали майже всіх потерпілих

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    <p>Постраждалі внаслідок отруєння у Черкасах</p>
    Фото: «Вікка»

    Постраждалі внаслідок отруєння у Черкасах

    У медичному закладі залишається п'ятеро дітей і один викладач

    Станом на 15 травня з лікарні виписали майже всіх потерпілих внаслідок отруєння на лінійці у черкаській школі №8.

    Про це повідомили в прес-службі Черкаської облдержадміністрації.

    «З обласної лікарні виписали вже майже всіх учнів, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, яка сталася минулого тижня в черкаській школі № 8. На сьогодні у медичному закладі залишається п'ятеро дітей і один викладач», – йдеться у повідомленні.

    Відзначається, що стан усіх потерпілих оцінюється як задовільний.

    Як відомо, станом на 14 травня у лікарні лишалися 18 дітей, які постраждали внаслідок отруєння невідомою речовиною на лінійці у черкаській школі №8.

    З понеділка, 14 травня, у школі №8, де стався інцидент, поновили навчання.

    Нагадаємо, 8 травня під час лінійки у школі №8 почали непритомніти учні. На ранок 10 травня у лікувальних закладах перебували 55 дітей і 4 дорослих. 

    За фактом масового отруєння дітей відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці у Черкасах відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

    Українські медики залучили німецьких колег до співпраці, аби визначити причини отруєння школярів.

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