Отруєння школярів у Черкасах: з лікарні виписали майже всіх потерпілих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: «Вікка» Постраждалі внаслідок отруєння у Черкасах

У медичному закладі залишається п'ятеро дітей і один викладач

Станом на 15 травня з лікарні виписали майже всіх потерпілих внаслідок отруєння на лінійці у черкаській школі №8.

Про це повідомили в прес-службі Черкаської облдержадміністрації.

«З обласної лікарні виписали вже майже всіх учнів, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, яка сталася минулого тижня в черкаській школі № 8. На сьогодні у медичному закладі залишається п'ятеро дітей і один викладач», – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що стан усіх потерпілих оцінюється як задовільний.

Як відомо, станом на 14 травня у лікарні лишалися 18 дітей, які постраждали внаслідок отруєння невідомою речовиною на лінійці у черкаській школі №8.

З понеділка, 14 травня, у школі №8, де стався інцидент, поновили навчання.

Нагадаємо, 8 травня під час лінійки у школі №8 почали непритомніти учні. На ранок 10 травня у лікувальних закладах перебували 55 дітей і 4 дорослих.

За фактом масового отруєння дітей відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці у Черкасах відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

Українські медики залучили німецьких колег до співпраці, аби визначити причини отруєння школярів.