  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Пандемія: гаряча точка – Львівщина. 14 хворих на апаратах штучної вентиляції легень

    • Розсилка
    <p>На Львівщині вистачає апаратів штучної вентиляції легень</p> - Пандемія: гаряча точка – Львівщина. 14 хворих на апаратах штучної вентиляції легень

    На Львівщині вистачає апаратів штучної вентиляції легень

    Наразі у реанімаціях області пів сотні людей

    Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис в  інтерв’ю «Главкому» розповів, скільки людей в області перебувають на апаратах штучної вентиляції легень.

    «Наразі у реанімації 48 людей, з них 14 перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Всього є 218-220 апаратів, які можемо задіяти. Окрім того, є достатня кількість місць і у реанімаційних відділеннях», – сказав Чемерис.

    Посадовець прокоментував випадок, коли у Львові 51-річна жінка з коронавірусом вижила після 33 днів перебування на апараті штучної вентиляції легень. «На Львівщині є чотири випадки, коли люди перебували підключеними до апаратів штучної вентиляції легень з важкою пневмонією, яких зняли з апарату. Причина комплексна. Це правильно підібране лікування, правильно підібрані вентиляційні режими плюс людський ресурс. У всіх цих пацієнтів були важкі пневмонії, які вдалося скомпенсувати (стабілізувати)», – розповів Чемерис.

    Нагадаємо, у Львові понад місяць тому госпіталізували 51-річну жінку з Covid-19 до обласної інфекційної лікарні. Як повідомив заступник директора лікарні Ігор Берник, у хворої діагностували важку ковідну пневмонію і у критичному стані перевели на штучну вентиляцію легень.

    На Львівщині вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 557 ПЛР-тестів, з яких 139 — позитивні (а це 25% від загальної кількості зроблених тестів за добу) (серед них — 76 це мешканці Львова). Про це повідомили у Львівській міській раді. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено  у 2797 осіб, 96 людей померли, 618 пацієнтів одужали. За добу підтверджено 4 нові летальні випадки.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      31154
    • Хворіють
      16183
    • Одужали
      14082
    • Померли
      889

    Станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж учора (753). Одужали – 106 (вчора 409), померли – 9 (вчора 10). Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

    У Києві виявлено хворих 66 осіб (вчора 72). Також 47 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 139 – на Львівщині (вчора 132), 44 – на Рівненщині (вчора 66).

     

    Читайте також:

    Керівник медицини Львівщини Орест Чемерис: Лабораторії не справляються. Максимум – 540 тестів на добу

    здоров'я Львівщина медицина коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ