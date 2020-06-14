Пандемія: гаряча точка – Львівщина. 14 хворих на апаратах штучної вентиляції легень



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На Львівщині вистачає апаратів штучної вентиляції легень

Наразі у реанімаціях області пів сотні людей

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис в інтерв’ю «Главкому» розповів, скільки людей в області перебувають на апаратах штучної вентиляції легень.

«Наразі у реанімації 48 людей, з них 14 перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Всього є 218-220 апаратів, які можемо задіяти. Окрім того, є достатня кількість місць і у реанімаційних відділеннях», – сказав Чемерис.

Посадовець прокоментував випадок, коли у Львові 51-річна жінка з коронавірусом вижила після 33 днів перебування на апараті штучної вентиляції легень. «На Львівщині є чотири випадки, коли люди перебували підключеними до апаратів штучної вентиляції легень з важкою пневмонією, яких зняли з апарату. Причина комплексна. Це правильно підібране лікування, правильно підібрані вентиляційні режими плюс людський ресурс. У всіх цих пацієнтів були важкі пневмонії, які вдалося скомпенсувати (стабілізувати)», – розповів Чемерис.

Нагадаємо, у Львові понад місяць тому госпіталізували 51-річну жінку з Covid-19 до обласної інфекційної лікарні. Як повідомив заступник директора лікарні Ігор Берник, у хворої діагностували важку ковідну пневмонію і у критичному стані перевели на штучну вентиляцію легень.

На Львівщині вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 557 ПЛР-тестів, з яких 139 — позитивні (а це 25% від загальної кількості зроблених тестів за добу) (серед них — 76 це мешканці Львова). Про це повідомили у Львівській міській раді. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 2797 осіб, 96 людей померли, 618 пацієнтів одужали. За добу підтверджено 4 нові летальні випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 31154

Хворіють 16183

Одужали 14082

Померли 889

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Станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж учора (753). Одужали – 106 (вчора 409), померли – 9 (вчора 10). Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

У Києві виявлено хворих 66 осіб (вчора 72). Також 47 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 139 – на Львівщині (вчора 132), 44 – на Рівненщині (вчора 66).