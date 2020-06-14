Лікарі назвали приховані симптоми коронавірусу



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У хворих на Covid-19, в яких немає симптомів, може бути зменшений обсяг легень

У безсимптомних хворих на Сovid-19 може спостерігатися зменшення обсягу легень і погіршення функції нирок

Безсимптомні носії коронавірусу можуть не помітити скорочення обсягу легень і погіршення функції нирок. Про це повідомила професор Університету Джорджа Мейсона (США), доктор біологічних наук Анча Баранова.

«Якщо ви отримали позитивний тест на Covid-19, але не відчуваєте симптомів, то потрібно зробити до томографію та подивитися, що з легенями», - порекомендувала біолог.

Досвід зарубіжних країн вказує на те, що з приходом спеки активність вірусу не знижувалася. Ризик зараження коронавірусом в умовах послаблення карантинних обмежень залишається особливо високим, якщо відмовитися від соціального дистанціонування, небезпеку інфікування також становлять хронічні захворювання легень, серця, нирок, печінки. Про це йдеться в рекомендаціях, випущених у США Центром контролю профілактики захворювань (CDC).

Коронавірус в Україні

Всього 31154

Хворіють 16183

Одужали 14082

Померли 889

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Станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж учора (753). Одужали – 106 (вчора 409), померли – 9 (вчора 10). Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

У Києві виявлено хворих 66 осіб (вчора 72). Також 47 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 139 – на Львівщині (вчора 132), 44 – на Рівненщині (вчора 66).