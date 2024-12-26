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Рекордна кількість: МОЗ розповіло, скільки трансплантацій органів провели в Україні за рік

Ірина Бура
glavcom.ua
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Рекордна кількість: МОЗ розповіло, скільки трансплантацій органів провели в Україні за рік
фото з відкритих джерел

Найбільше пересадок здійснили в Першому медичному обʼєднанні Львова, Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова та Інституті серця МОЗ України

 За 11 місяців цього року українські лікарі провели 467 трансплантацій внутрішніх органів. Загалом медики пересадили 311 нирок, 93 печінки та 63 сердець. З них трансплантацій від померлого донора – понад 65 %. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).

Відомство поінформувало, що у 2024 році Національна служба здоров'я України уклала договори на надання медичних послуг пацієнтам, які потребують трансплантації органів, з 40 лікарнями.

«Найбільше пересадок здійснили в Першому медичному обʼєднанні Львова, Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова та Інституті серця МОЗ України», – йдеться у повідомленні.

Також проведено 376 трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин, з них – 54 дітям. Це на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Лідерами є Київський національний інститут раку, Черкаський клінічний онкологічний центр та Київський міський центр нефрології та діалізу. До закладів, які проводять трансплантацію стовбурових клітин, цьогоріч приєдналася ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології НАМН України», – розповіло МОЗ.

Крім цього в Національному інституті раку виконали першу алогенну трансплантацію. Тепер такі операції проводять уже в чотирьох закладах України.

Також МОЗ зазначило, що попри виклики війни, українські лікарі продовжують виконувати одні з найскладніших трансплантацій, зокрема легенів.

«Вперше таку операцію провели у 2021 році. Крім того, трансплантологи в Україні здійснюють пересадку комплексів органів, наприклад, серця та нирки, серця та легень, підшлункової залози та нирки. За чотири роки, відколи в Україні активно розвивається трансплантація, проведено понад 1500 органних пересадок», – йдеться у повідомленні.

Відомство додало, що наразі на рятівні операції із трансплантації очікують понад 3 тисячі пацієнтів. Від 2024 року в межах програми медичних гарантій держава повністю покриває витрати на трансплантацію органів.

Нагадаємо, у львівській лікарні Святого Пантелеймона медики виконали дорослу донорську трансплантацію кісткового мозку військовому. Це перша така операція на Заході України.

До слова, колишнього заступника глави МОЗ та ще 10 лікарів затримано за підозрою у порушенні закону про трансплантацію органів людини. 

Раніше повідомлялося, що лікарі в Україні вперше розділили печінку на дві частини і пересадили двом людям.

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Теги: рак легенів медик пластичний хірург лікарня держава Україна здоров'я

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