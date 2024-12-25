Експрезидент США Клінтон виписався з лікарні

Експрезидент Сполучених Штатів був госпіталізований з високою температурою

Колишній президент Сполучених Штатів Білл Клінтон повернувся додому після госпіталізації. Про це повідомляє CNN із посиланням на офіс колишнього глави Білого дому

Зазначається, що Клінтон перебував на стаціонарному догляді в лікарні із симптомами грипу.

«Президент Клінтон був виписаний раніше сьогодні після лікування грипу. Він і його родина глибоко вдячні за чудову допомогу, яку надає команда лікарні MedStar Georgetown University, та зворушені теплими меседжами й побажаннями, які він отримав», – зазначили в офісі Клінтона.

Нагадаємо, 42-й президент Сполучених Штатів Білл Клінтон був госпіталізований з високою температурою. Через інфекцію 78-річного політика доправили до медичного центру університету Джорджтауна у Вашингтоні.

За словами представника Клінтона Анхеля Уреньї, у цій ситуації «немає нічого надзвичайного», а госпіталізація була необхідна для проведення обстеження та визначення засобів лікування.

Після того, як понад двадцять років тому Білл Клінтон залишив Білий дім, принаймні кілька разів його оточення хвилювалося за здоров’я експрезидента. Зокрема, в 2004 році йому зробили чотириразове шунтування серця в Нью-Йорку, а через рік у нього стався частковий колапс легенів. У 2010 році йому зробили ще одну операцію на серці, коли в коронарну артерію вставили два стенти. У 2021 році його Білл Клінтон стаціонарно лікувався в Лос-Анджелесі впродовж шести днів через урологічну інфекцію, яка поширилася в його кров.

Зауважимо, Білл Клінтон очолював адміністрацію США з 1993 до 2001 року. За його каденції було підписано Будапештський меморандум, який передбачав ядерне роззброєння України.

Раніше колишній президент США Білл Клінтон висловив жаль щодо своєї ролі у рішенні України відмовитися від ядерної зброї в 1994 році. Клінтон вважає, що Росія не напала б на Україну, якби в Києва досі були засоби ядерного стримування.

До слова, колишній президент США Білл Клінтон пригадав розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 2011 року у швейцарському Давосі. Клінтон заявив, що ще тоді зрозумів, що війна Росії з Україною – це лише питання часу.