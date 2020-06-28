Перші дані за суботу. Коронавірус не відступає з Буковини



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Упродовж доби Чернівецький обласний лабораторний центр опрацював 471 зразок

На Буковині за добу виявили 55 нових випадків коронавірусу

На Буковині 27 червня офіційно підтверджено ще 55 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у своєму Facebook.

Упродовж доби обласний лабораторний центр опрацював 471 зразок.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4686 осіб.

Водночас ще 23 буковинця сьогодні здолали Covid-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402, померли – 24.

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

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