Побічні ефекти вакцини від Covid-19: які і наскільки вони серйозні

Деякі побічні ефекти, які можуть виникнути у людей після вакцинації від Covid-19

Побічні ефекти можуть тривати від 12 до 36 годин після ін'єкції

Декілька країн, серед яких Велика Британія, Канада та США, вже розпочали вакинацію від Covid-19.

Експерти розповіли HuffPost про деякі побічні ефекти, які можуть виникнути у людей після вакцинації від Covid-19.

Існує ряд вакцин-кандидатів від Covid-19, але наразі експерти знають найбільше про вакцини Pfizer і Moderna.

«Безпека цих вакцин дуже ретельно вивчається в ході випробувань першої фази, другої фази і, зовсім недавно, великих випробувань третьої фази, в ході яких десятки тисяч учасників дослідження отримали ці вакцини», - сказав Вільям Мосс, виконавчий директор Міжнародного центру доступу до вакцин при Школі громадської охорони здоров'я Блумберг Джонса Гопкінса.

За словами Мосса, короткострокові побічні ефекти, які відчували деякі люди під час випробувань вакцини, відповідають тому, що зазвичай спостерігається після планової вакцинації, і ці проблеми проявилися у 5-15% учасників.

Серед короткострокових побічних ефектів:

біль в місці ін'єкції,

головний біль,

лихоманка,

субфебрильна температура (підвищення температури тіла протягом тривалого часу в межах 37,2–38,0 °C)

болі в м'язах,

втома.

Ці ефекти можуть тривати від 12 до 36 годин після ін'єкції.

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) зафіксували чотири випадки паралічу Белла (форма паралічу лицевого нерва), який трапився у людей, які отримали вакцину.

Це захворювання викликає тимчасовий параліч лицьового нерва.

Люди з контрольної групи (які отримували плацебо) не захворіли паралічем Белла.

Але у FDA прийшли до висновку, що ці випадки, ймовірно, не були пов'язані з вакциною, тому що відбулися з частотою, яку можна було б очікувати без будь-якого медичного втручання.

«Частота паралічу Белла серед вакцинованих відповідає очікуваному фоновому рівні серед населення в цілому, і сьогодні немає чітких причин для встановлення причинно-наслідкового зв'язку, але FDA рекомендуватиме спостереження за випадками паралічу Белла з розгортанням вакцини серед більших груп населення», – йдеться у повідомленні FDA.

За даними управління, також не було інших помітних закономірностей між вакцинацією та іншими неврологічними, нейрозапальними і тромботичними випадками, які припускали б зв'язок з вакциною.

З вакциною Pfizer, чим молодші учасники, тим частіше вони повідомляли про ці побічні реакції.

Серед даних з 100 підлітків у віці 12-15 років, наприклад, 14% відчули лихоманку після першої дози, а 20% - після другої дози, у порівнянні з 1% і 11% у літніх людей (старше 55 років). ).

Щеплення вакцинами Pfizer і Moderna передбачає дві дози ін’єкцій.

В ході випробувань вакцини побічні ефекти після введення другої дози вакцини були більш вираженими, ніж після першої дози.