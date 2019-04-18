Зеленського попросили не йти на дебати, бо зірвуть



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Кандидата в президенти України Володимир Зеленський Фото: Главком

Журналіст Гордон попередив про ймовірність вибуху біля однієї зі сцен під час дебатів

Кандидата в президенти України Володимира Зеленського закликали відмовитися від дебатів в ефірі «1+1». Ця ідея прозвучала від журналіста Дмитра Гордона.

Він обгрунтував це міркуваннями безпеки, яку не можливо гарантувати в умовах стадіону.

Наприклад, Гордон попередив про ймовірність вибуху біля однієї зі сцен.

Володимир Зеленський заявив у відповідь, що він не боягуз, і тому погодився, але він дійсно турбується про безпеку людей, які прийдуть на арену як глядачі.

«Я офіційно першим не відмовлюсь від дебатів», - сказав Зеленський.

Як відомо, о 19 годині 19 квітня мають відбутися дебати кандидатів на НСК «Олімпійський» у Києві.

У штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».

Потім дебати за законом мають відбутися в телестудії Суспільного мовника. Так, Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатівкандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

Також вже відомо, що 19 квітня Зеленський не прийде дебатувати на «Суспільне»