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    Політика

    Зеленського попросили не йти на дебати, бо зірвуть

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    Кандидата в президенти України Володимир Зеленський - Зеленського попросили не йти на дебати, бо зірвуть
    Кандидата в президенти України Володимир Зеленський
    Фото: Главком

    Журналіст Гордон попередив про ймовірність вибуху біля однієї зі сцен під час дебатів

    Кандидата в президенти України Володимира Зеленського закликали відмовитися від дебатів в ефірі «1+1». Ця ідея прозвучала від журналіста Дмитра Гордона.

    Він обгрунтував це міркуваннями безпеки, яку не можливо гарантувати в умовах стадіону.

    Наприклад, Гордон попередив про ймовірність вибуху біля однієї зі сцен.

    Володимир Зеленський заявив у відповідь, що він не боягуз, і тому погодився, але він дійсно турбується про безпеку людей, які прийдуть на арену як глядачі.

    «Я офіційно першим не відмовлюсь від дебатів», - сказав Зеленський.

    Як відомо, о 19 годині 19 квітня мають відбутися дебати кандидатів на НСК «Олімпійський» у Києві.

    У штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському». 

    Потім дебати за законом мають відбутися в телестудії Суспільного мовника. Так, Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатівкандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

    Також вже відомо, що 19 квітня Зеленський не прийде дебатувати на «Суспільне»

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