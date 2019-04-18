Зеленський сказав, чи потисне руку Порошенку



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Володимир Зеленський в ефірі програми «Право на владу»

Скоріш за все, завтра після дебатів кандидати в президенти не потиснуть руки одне одному

Кандидат в президент Володимир Зеленський не зміг прямо відповісти на питання ведучої «Право на владу», чи подасть він руку президенту Порошенку.

«Коли пан президент сказав, що казав, що «я усім корупціонерам буду рубати руки», я не впевнений, що мені буде що йому потиснути», - відповів Зеленський.

Нагадаємо, Порошенку почали пригадувати його слова «Хто буде красти в армії – руки повідрубую» після розслідування журналіста Дениса Бігуса про розкрадання в оборонному комплексі.

Нагадаємо, в ефірі ток-шоу Зеленського закликали відмовитися від дебатів

Як відомо, о 19 годині 19 квітня мають відбутися дебати кандидатів на НСК «Олімпійський» у Києві.

У штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».

Потім дебати за законом мають відбутися в телестудії Суспільного мовника. Так, Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатівкандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

Також вже відомо, що 19 квітня Зеленський не прийде дебатувати на «Суспільне»