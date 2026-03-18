Програма «Доступні ліки»: уряд розширив перелік препаратів

До переліку додано 37 нових препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та хвороб дихальної системи

Загалом оновлений реєстр міститиме 621 лікарський засіб

Міністерство охорони здоров’я України затвердило нову редакцію списку лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації в межах державної програми «Доступні ліки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Програма «Доступні ліки» дозволяє пацієнтам отримувати необхідні лікарські засоби безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом. «Уже з квітня вона розширюється: до переліку додано 37 нових препаратів у різних дозуваннях, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та хвороб дихальної системи», – йдеться в заяві.

Загалом оновлений перелік програми налічує 748 позицій, зокрема:

621 лікарський засіб;

59 препаратів інсуліну;

32 комбіновані препарати;

36 найменувань медичних виробів (тест-смужки для глюкометрів).

«Розширення програми – один із ключових кроків для підвищення доступності лікування для пацієнтів із хронічними захворюваннями. Фінансування програми «Доступні ліки» цього року зросло на 1,8 млрд грн і становить 8,7 млрд грн (у 2025 році – 6,9 млрд грн)», – наголошує пресслужба міністерства.

Зазначається, що від початку 2026 року програмою «Доступні ліки» вже скористалися понад 1,5 млн пацієнтів. За цей час було погашено понад 3,5 млн рецептів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі слідкувати за цінами на лікарські засоби. У разі виявлення порушень в націнках уряд штрафуватиме аптеки.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для зниження цін на ліки та забезпечення їх доступності.