Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Програма «Доступні ліки»: уряд розширив перелік препаратів

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
До переліку додано 37 нових препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та хвороб дихальної системи
фото: depositphotos.com

Загалом оновлений реєстр міститиме 621 лікарський засіб

Міністерство охорони здоров’я України затвердило нову редакцію списку лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації в межах державної програми «Доступні ліки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Програма «Доступні ліки» дозволяє пацієнтам отримувати необхідні лікарські засоби безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом. «Уже з квітня вона розширюється: до переліку додано 37 нових препаратів у різних дозуваннях, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та хвороб дихальної системи», – йдеться в заяві.

Загалом оновлений перелік програми налічує 748 позицій, зокрема:

  • 621 лікарський засіб;
  • 59 препаратів інсуліну;
  • 32 комбіновані препарати;
  • 36 найменувань медичних виробів (тест-смужки для глюкометрів).

«Розширення програми – один із ключових кроків для підвищення доступності лікування для пацієнтів із хронічними захворюваннями. Фінансування програми «Доступні ліки» цього року зросло на 1,8 млрд грн і становить 8,7 млрд грн (у 2025 році – 6,9 млрд грн)», – наголошує пресслужба міністерства.

Зазначається, що від початку 2026 року програмою «Доступні ліки» вже скористалися понад 1,5 млн пацієнтів. За цей час було погашено понад 3,5 млн рецептів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі слідкувати за цінами на лікарські засоби. У разі виявлення порушень в націнках уряд штрафуватиме аптеки.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для зниження цін на ліки та забезпечення їх доступності.

Теги: ліки Міністерство охорони здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua