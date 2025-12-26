Кабмін дозволив продавати ліки на заправках

АЗС подаватимуть документи до Держлікслужби для отримання ліцензії на продаж ліків

Відпуск препаратів без рецепта зможуть здійснювати працівники АЗС

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для зниження цін на ліки та забезпечення їх доступності.Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для зниження цін на ліки та забезпечення їх доступності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоровʼя.

Дешеві ліки в аптеках

Уряд ухвалив зміни до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, що врегульовують роботу аптек у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

Відтепер аптечні заклади, розміщені в державних та комунальних лікарнях, зобов’язані реалізовувати лише лікарські засоби з трьома найнижчими цінами, визначеними в Національному каталозі цін серед препаратів з однаковим складом, дозуванням і формою випуску. Такий підхід унеможливлює пропозицію до продажу ліків з вищою ціновою категорією та гарантує пацієнтам доступ до найбільш економічно вигідних препаратів.

Торгівля безрецептурними ліками на АЗС

Уряд вніс зміни до ліцензійних умов, якими передбачено можливість здійснення роздрібної торгівлі безрецептурними лікарськими засобами в приміщеннях АЗС.

Згідно з оновленими вимогами, на підставі відповідної ліцензії на заправках дозволяється роздрібна торгівля виключно лікарськими засобами, що відпускаються без рецепта, без створення аптеки або її структурного підрозділу. Відпуск таких препаратів можуть здійснювати працівники АЗС.

Роздрібна торгівля безрецептурними лікарськими засобами на АЗС може здійснюватись за умови:

дотримання умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником;

забезпечення процесів отримання лікарських засобів і проведення вхідного контролю уповноваженою особою суб’єкта господарювання, яка має документ про вищу освіту не нижче початкового рівня (короткого циклу) за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» та на яку покладено обов’язки щодо функціонування системи якості лікарських засобів у межах однієї області;

облаштування в приміщенні АЗС окремої зони для належного зберігання лікарських засобів відповідно до вимог виробника, окремо від інших товарів.

Крім того, дозволяється торгівля безрецептурними лікарськими засобами в приміщеннях АЗС через вендингові автомати, за умови дотримання вимог щодо зберігання та вхідного контролю лікарських засобів.

«Запровадження таких змін спрямоване на підвищення фізичної доступності безрецептурних лікарських засобів в умовах обмеженої роботи аптечної мережі та нерівномірного розміщення аптечних закладів на території України. У деяких населених пунктах, зокрема в сільській місцевості та прифронтових регіонах, стаціонарні аптеки відсутні або працюють нестабільно, що ускладнює своєчасне отримання необхідних лікарських засобів», – йдеться в заяві МОЗ.

Відомство зазначило, що додатковими чинниками, які посилюють проблему доступності ліків, залишаються перебої з електропостачанням та зростання навантаження на систему охорони здоров’я в умовах війни. Водночас мережі АЗС продовжують стабільно працювати та мають необхідні технічні можливості для забезпечення належного зберігання й відпуску безрецептурних лікарських засобів.

Для запуску продажу ліків АЗС подаватимуть до Держлікслужби документи на отримання ліцензії за спеціальною формою, адаптованою до цього формату торгівлі. Перед видачею ліцензії служба проведе перевірку відповідності встановленим вимогам – зокрема щодо умов зберігання, матеріально-технічної бази та наявності уповноваженого фахівця.

Після набуття чинності змін і оновлення порядку перевірок компанії зможуть подавати заявки та розпочинати роздрібну торгівлю безрецептурними препаратами.

До слова, Кабінет міністрів порушив дисциплінарне провадження проти голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка