Уряд штрафуватиме аптеки за націнки на ліки

Міністерство охорони здоров’я та Держпродспоживслужба відстежуватимуть ціни на деякі препарати

Кабінет міністрів доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі слідкувати за цінами на лікарські засоби. У разі виявлення порушень в націнках уряд штрафуватиме аптеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Для цього буде визначено список ліків, за яким МОЗ разом із Держлікслужбою будуть постійно відстежувати ціни в аптеках. Щотижневі звіти подаватимуться Кабінету міністрів», – повідомила вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для зниження цін на ліки та забезпечення їх доступності. Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для зниження цін на ліки та забезпечення їх доступності.

Аптечні заклади, розміщені в державних та комунальних лікарнях, зобов’язані реалізовувати лише лікарські засоби з трьома найнижчими цінами, визначеними в Національному каталозі цін серед препаратів з однаковим складом, дозуванням і формою випуску. Такий підхід унеможливлює пропозицію до продажу ліків з вищою ціновою категорією та гарантує пацієнтам доступ до найбільш економічно вигідних препаратів.

Уряд вніс зміни до ліцензійних умов, якими передбачено можливість здійснення роздрібної торгівлі безрецептурними лікарськими засобами в приміщеннях АЗС. Згідно з оновленими вимогами, на підставі відповідної ліцензії на заправках дозволяється роздрібна торгівля виключно лікарськими засобами, що відпускаються без рецепта, без створення аптеки або її структурного підрозділу. Відпуск таких препаратів можуть здійснювати працівники АЗС.

До слова, Кабмін звільнив Романа Ісаєнка з посади голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.