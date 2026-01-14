Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Уряд штрафуватиме аптеки за націнки на ліки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уряд штрафуватиме аптеки за націнки на ліки
Кабінет міністрів посилює контроль за цінами на лікарські засоби
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міністерство охорони здоров’я та Держпродспоживслужба відстежуватимуть ціни на деякі препарати

Кабінет міністрів доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі слідкувати за цінами на лікарські засоби. У разі виявлення порушень в націнках уряд штрафуватиме аптеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«Для цього буде визначено список ліків, за яким МОЗ разом із Держлікслужбою будуть постійно відстежувати ціни в аптеках. Щотижневі звіти подаватимуться Кабінету міністрів», – повідомила вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для зниження цін на ліки та забезпечення їх доступності. Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для зниження цін на ліки та забезпечення їх доступності.

Аптечні заклади, розміщені в державних та комунальних лікарнях, зобов’язані реалізовувати лише лікарські засоби з трьома найнижчими цінами, визначеними в Національному каталозі цін серед препаратів з однаковим складом, дозуванням і формою випуску. Такий підхід унеможливлює пропозицію до продажу ліків з вищою ціновою категорією та гарантує пацієнтам доступ до найбільш економічно вигідних препаратів.

Уряд вніс зміни до ліцензійних умов, якими передбачено можливість здійснення роздрібної торгівлі безрецептурними лікарськими засобами в приміщеннях АЗС. Згідно з оновленими вимогами, на підставі відповідної ліцензії на заправках дозволяється роздрібна торгівля виключно лікарськими засобами, що відпускаються без рецепта, без створення аптеки або її структурного підрозділу. Відпуск таких препаратів можуть здійснювати працівники АЗС.

До слова, Кабмін звільнив Романа Ісаєнка з посади голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Читайте також:

Теги: Кабмін Юлія Свириденко ліки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як наголосила премʼєрка, завдяки нововведенню бізнес та критична інфраструктура зможуть працювати стабільніше
Тривоги в Україні оголошуватимуться по-новому: деталі від уряду
15 грудня, 2025, 12:51
Документ, який схвалила Рада, вносить зміни в порядок призначення і звільнення міністрів
Міністри звітуватимуть про свою роботу перед звільненням: Рада ухвалила закон
17 грудня, 2025, 12:16
Свириденко заявила, що уряд домовився з парламентом ухвалювати рішення щодо міністра енергетики спільно
Свириденко повідомила, коли буде призначено міністра енергетики
22 грудня, 2025, 19:17
За словами урядовиці, ринок виробників озброєння та техніки тривалий час чекав рішення про довгострокові контракти
Довгострокові контракти для виробників. Уряд ухвалив зміни в оборонних закупівлях
26 грудня, 2025, 20:26
Свириденко заявила, що лікарям, які працюють на прифронтових територіях піднімуть зарплату
Уряд підніме зарплату деяким лікарям до 35 тис. грн – Свириденко
5 сiчня, 21:21
У більшості областей України спостерігаються несприятливі погодні умови
Негода в Україні: уряд рекомендував перевести навчання на дистанційне
8 сiчня, 20:41
За словами премʼєрки, після ворожого удару значна частина столиці без тепла
Коли Київ повернеться до графіків відключень світла? Розʼяснення уряду
9 сiчня, 21:02
Зеленський провів нараду з прем'єркою Свириденко
Зеленський анонсував продовження змін та зустрічі в Європі
4 сiчня, 20:35
Додаткові пункти незламності розгортаються по всій державі з урахуванням ситуації на місцях
Уряд посилює заходи для стабілізації енергосистеми: деталі від Свириденко
Вчора, 15:59

Бізнес

Виплавка чавуну зросла, виробництво сталі скоротилося: металургія фіксує структурні зміни у 2025 році
Виплавка чавуну зросла, виробництво сталі скоротилося: металургія фіксує структурні зміни у 2025 році
Уряд штрафуватиме аптеки за націнки на ліки
Уряд штрафуватиме аптеки за націнки на ліки
Два з трьох лікарів – ФОПи: хто найчастіше отримує ліцензії на медичну практику
Два з трьох лікарів – ФОПи: хто найчастіше отримує ліцензії на медичну практику
Оточення Льовочкіна викупило 460 га на Закарпатті: журналісти повідомили нові подробиці
Оточення Льовочкіна викупило 460 га на Закарпатті: журналісти повідомили нові подробиці
Колишня радниця Трампа очолила Meta
Колишня радниця Трампа очолила Meta
40 млрд грн за девʼять місяців: названо топ-10 найдохідніших онлайн-продавців України
40 млрд грн за девʼять місяців: названо топ-10 найдохідніших онлайн-продавців України

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua