Кабмін обмежив обіг популярного знеболювального препарату в Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
МОЗ обмежує продаж знеболювального, що може викликати залежність
МОЗ посилює державний контроль за препаратом «Налбуфін», який внесли до списку наркотичних засобів з обмеженим обігом

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що передбачає суворіший контроль за продажем знеболювального «Налбуфін». Його продаж без рецепта буде заборонено, а препарат внесено до списку речовин, обіг яких обмежений. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Відповідно до документа, «Налбуфін» внесено до таблиці II списку №1 наркотичних засобів і рослин, обіг яких обмежено. Тепер препарат можна буде придбати лише за рецептом лікаря.

У МОЗ зазначили, що зміни мають забезпечити баланс між доступом пацієнтів до ефективного знеболення і захистом суспільства від зловживань ліками, які містять потенційно небезпечні речовини. Рішення відповідає Державній стратегії у сфері наркополітики до 2030 року.

Міністерство нагадало, що у 2023 році «Налбуфін» уже перевели до категорії препаратів, які відпускають за електронним рецептом. 

«Споживання препарату «Налбуфін» в Україні значно зменшилося після того, як МОЗ у червні запровадило його продаж за електронним рецептом – такі дані аналітичної системи PharmXplorer від Proxima Research. Зафіксовано зниження вчетверо: із 201 тис. упаковок у червні до 47 тис. у серпні», – зазначає міністерство.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів розширив Національний перелік основних лікарських засобів, додавши 27 нових препаратів, які входять до базового переліку, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я. За словами глави уряду, оновлений перелік охоплює препарати для лікування серцево-судинних захворювань, дисліпідемії, хвороб ендокринної системи, розладів психічного здоров'я та протигрибкові засоби.

Міністерство охорони здоров’я розширило програму «Доступні ліки», включивши до неї 12 нових препаратів для лікування раку молочної залози. Отримати їх можна безкоштовно або з частковою доплатою в аптеках із позначкою програми. До оновленого переліку увійшли ліки з діючими речовинами екземестан, летрозол і тамоксифен.

