Львівські лікарі видалили з тіла жінки термометр, з яким вона прожила вісім років (фото)

Урологи дістали з пацієнтки термометр, який пробув там вісім років

Лікарі-урологи університетської лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького провели унікальну операцію, видаливши з сечового міхура пацієнтки ртутний термометр, який перебував там протягом восьми років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну сторінку медичного закладу у Facebook.

Незвичайну знахідку виявили у 42-річної жительки Львівської області. Жінка звернулася по допомогу до лікарів зі скаргами на сильний та тривалий біль у нижній частині живота. Під час первинного обстеження медики зіштовхнулися із загадковою патологією.

«Під час ультразвукового дослідження ми побачили в сечовому міхурі утворення, схоже на великий камінь зі стрижнем усередині. Щоб точно з’ясувати природу цього утвору, скерували жінку на комп’ютерну томографію. Саме КТ дала чітку відповідь: у сечовому міхурі знаходився ртутний термометр, який за роки повністю інкрустувався каменем», – розповів лікар-уролог Василь Матвіїв.

Медики кажуть, що пацієнтка потребує поетапного хірургічного лікування фото: Університетська лікарня імені Данила Галицького

За словами фахівців, через такий тривалий термін перебування стороннього предмета в організмі пацієнтка тепер потребує складного та поетапного хірургічного лікування.

На першому, найкритичнішому етапі урологам вдалося успішно провести операцію та повністю вилучити ртутний термометр разом із величезним сольовим каменем, що утворився навколо нього.

У сечовому міхурі жінки знаходився ртутний термометр Фото: Університетська лікарня імені Данила Галицького

Медики дають обережні прогнози та наголошують, що на жінку ще чекає тривалий процес реабілітації та подальшого відновлення функцій сечовидільної системи.

Як саме крихкий ртутний градусник вісім років тому потрапив до внутрішнього органу і при цьому не розбився, медична установа з етичних міркувань не розголошує.

