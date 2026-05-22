Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Львівські лікарі видалили з тіла жінки термометр, з яким вона прожила вісім років (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Львівські лікарі видалили з тіла жінки термометр, з яким вона прожила вісім років (фото)
Медики проведи унікальну операцію
фото: Університетська лікарня імені Данила Галицького
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Урологи дістали з пацієнтки термометр, який пробув там вісім років

Лікарі-урологи університетської лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького провели унікальну операцію, видаливши з сечового міхура пацієнтки ртутний термометр, який перебував там протягом восьми років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну сторінку медичного закладу у Facebook.

Незвичайну знахідку виявили у 42-річної жительки Львівської області. Жінка звернулася по допомогу до лікарів зі скаргами на сильний та тривалий біль у нижній частині живота. Під час первинного обстеження медики зіштовхнулися із загадковою патологією.

«Під час ультразвукового дослідження ми побачили в сечовому міхурі утворення, схоже на великий камінь зі стрижнем усередині. Щоб точно з’ясувати природу цього утвору, скерували жінку на комп’ютерну томографію. Саме КТ дала чітку відповідь: у сечовому міхурі знаходився ртутний термометр, який за роки повністю інкрустувався каменем», – розповів лікар-уролог Василь Матвіїв.

Медики кажуть, що пацієнтка потребує поетапного хірургічного лікування
Медики кажуть, що пацієнтка потребує поетапного хірургічного лікування
фото: Університетська лікарня імені Данила Галицького

За словами фахівців, через такий тривалий термін перебування стороннього предмета в організмі пацієнтка тепер потребує складного та поетапного хірургічного лікування.

На першому, найкритичнішому етапі урологам вдалося успішно провести операцію та повністю вилучити ртутний термометр разом із величезним сольовим каменем, що утворився навколо нього.

У сечовому міхурі жінки знаходився ртутний термометр
У сечовому міхурі жінки знаходився ртутний термометр
Фото: Університетська лікарня імені Данила Галицького

Медики дають обережні прогнози та наголошують, що на жінку ще чекає тривалий процес реабілітації та подальшого відновлення функцій сечовидільної системи.

Як саме крихкий ртутний градусник вісім років тому потрапив до внутрішнього органу і при цьому не розбився, медична установа з етичних міркувань не розголошує.

Нагадаємо, львівські лікарі провели операцію дитині з критично низькою вагою – 750 грамів. Нейрохірурги виконали операцію на мозку дитини, яка народилася на 25 тижні вагітності. Через те, що дівчинка народилася завчасно, у неї стався важкий крововилив у мозок та розвинулася гідроцефалія – захворювання, через яке в порожнині черепа накопичується надлишок спинномозкової рідини. Це потребувало складної операції.

«Главком» писав, що у Києві лікарі врятували 5-річну дівчинку, яка проковтнула 17 магнітних кульок. Столичні медики провели складну операцію, щоб дістати з організму дитини кілька небезпечних сторонніх предметів. Магніти утворили «ланцюг», який будь-якої миті міг прорвати стінки внутрішніх органів.

Читайте також:

Теги: хвороба лікарня лікар Львів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Слава Соломка розповів, як він відреагував на свій діагноз
Ведучий Слава Соломка заявив про проблеми зі здоров’ям та назвав діагноз
24 квiтня, 11:42
Інцидент стався ввечері на території торговельного центру «Південний»
У Львові невідомий намагався підпалити мечеть коктейлями Молотова
29 квiтня, 12:20
ФОПи, які не сплачували ЄСВ під час воєнного стану, тепер не втратять на розрахунку виплат
Кабмін змінив правила розрахунку лікарняних і декретних для ФОПів
30 квiтня, 17:14
Запорізька обласна клінічна лікарня замовила послуги комп'ютерної томографії у приватного підприємства, власниками якого є батьки голови ЗОДА Івана Федорова
Бізнес батьків голови Запорізької ОДА отримав 2,5 млн від обласної лікарні – розслідування
1 травня, 09:55
Медики виявили суцільний ланцюг із магнітів
У Києві дівчинка проковтнула 17 магнітів. Медики провели складну операцію
1 травня, 19:36
Ольга Кізюн з тримісячним сином Назаром
«Вперше в Україні». Лікарі провели унікальну операцію малюку з Херсону із вадою серця
7 травня, 14:53
Рівень летальності від цього штаму може сягати 50%
Спалах Еболи: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення
17 травня, 06:58
Для пацієнтки, яка стала посмертною доноркою, провели коридор пошани
У Києві родина померлої від інсульту жінки дала згоду на донорство: врятовано трьох людей
13 травня, 09:52
У Вінниці відкрито центр ментального здоров’я мережі, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками
У Вінниці відкрито центр ментального здоров’я мережі, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками
13 травня, 14:18

Здоров'я

Львівські лікарі видалили з тіла жінки термометр, з яким вона прожила вісім років (фото)
Львівські лікарі видалили з тіла жінки термометр, з яким вона прожила вісім років (фото)
Прогноз магнітних бур на 21-22 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 21-22 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-20 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-20 травня: якою буде сонячна активність
ВООЗ попередила про нові ризики поширення хантавірусної інфекції
ВООЗ попередила про нові ризики поширення хантавірусної інфекції
Як розпізнати хантавірус та чи існує від нього лікування – пояснення лікарки
Як розпізнати хантавірус та чи існує від нього лікування – пояснення лікарки
Прогноз магнітних бур на 17-18 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 17-18 травня: якою буде сонячна активність

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua