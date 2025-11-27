Головна Гроші Особисті фінанси
Військові можуть купувати ліки зі знижкою: як це працює

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Військові можуть купувати ліки зі знижкою: як це працює
Перелік аптек-партнерів доступний у застосунку
фото: Міноборони

Перелік аптек-партнерів доступний у застосунку «Армія+»

У застосунку «Армія+» в сервісі «Плюси» з’явилася нова категорія «Медицина», і перший партнер в ній – фармацевтична компанія «Дарниця». Військові можуть отримати 20% знижки на всі неакційні товари «Дарниці» в аптеках-партнерах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«На початку року в опитуванні в «Армія+» військовослужбовці визначили медичні послуги, зокрема аптеки та медичні центри, як одну з найзатребуваніших категорій. Їх обрали 41% респондентів, тож поява першого медичного сервісу напряму відповідає потребам користувачів», – йдеться у заяві.

Як скористатися знижкою?

Достатньо раз на місяць згенерувати персональний штрихкод у розділі партнера в «Армія+» та показати його на касі в аптеці. Штрихкод діє протягом місяця й може використовуватися без обмежень до завершення цього періоду. Знижка розповсюджується на товари виробництва «Дарниці», не сумується з іншими акціями аптечних мереж та не діє під час онлайн-замовлень.

Перелік аптек-партнерів доступний у застосунку.

Наразі у програмі 16 партнерів у восьми категоріях: «Укрзалізниця» (транспорт), Ukrnafta, WOG, Окко, Autotrans, Parallel (АЗК), Нова пошта (доставка), Rozetka (покупки), Ukrarmor, Балістика, Utactic, BGN Armo (спорядження), Multiplex, Наш Формат (відпочинок), Lviv Croissants (їжа та напої) і відтепер – «Дарниця» (медицина).

Нагадаємо, у грудні 2024 року у застосунку «Армія+» було запроваджено нову програму для військових під назвою «Плюси».

Військові можуть купувати ліки зі знижкою: як це працює
Військові можуть купувати ліки зі знижкою: як це працює
