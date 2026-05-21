Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 21-22 травня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 21-22 травня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 21 по 22 травня 2026 року
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

21 травня

У четвер, 21 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

22 травня

У п’ятницю, 22 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

❗️ Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Читайте також:

Теги: самопочуття магнітна буря стрес Сонце Планета Земля здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2023-2026 роках найбільша кількість заражень хантавірусом була у Сумській, Львівській та Чернігівській областях
В Україні за три місяці зафіксовано 63 випадки хантавірусу: де виявлено хворих
18 травня, 20:36
Жінка захворіла на ботулізм через введення препарату ботулотоксина
На Полтавщині жінка підхопила ботулізм через уколи краси
15 травня, 16:23
Військового засудили до 15 років позбавлення волі
Військовослужбовець ЗСУ потрапив під суд за співпрацю із ворогом
10 травня, 16:15
Активність Сонця з 7 по 8 травня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 7-8 травня: якою буде сонячна активність
7 травня, 05:00
У Холодногірському та Новобаварському районах на території двох АЗС внаслідок атаки виникли пожежі
Росіяни масово атакували АЗС у Харкові
2 травня, 16:16
Росіянам радять сидіти вдома
Російський академік вигадав нову страшилку про поїздки за кордон
30 квiтня, 04:28
Викид радіації внаслідок аварії на ЧАЕС мав серйозні наслідки для здоров'я українців
Аварія на ЧАЕС стала чинником ризиків онкології в українців: якими є наслідки впливу радіації сьогодні
26 квiтня, 10:04
Чоловік роками жив з термометром у шлунку
У Китаї чоловік 20 років жив з ртутним термометром у кишківнику (фото)
23 квiтня, 13:37
Етель Катерхем незабаром виповниться 117 років
Найстаріша жінка світу назвала секрет довголіття: що відомо про 116-річну рекордсменку
22 квiтня, 21:30

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 21-22 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 21-22 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-20 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-20 травня: якою буде сонячна активність
ВООЗ попередила про нові ризики поширення хантавірусної інфекції
ВООЗ попередила про нові ризики поширення хантавірусної інфекції
Як розпізнати хантавірус та чи існує від нього лікування – пояснення лікарки
Як розпізнати хантавірус та чи існує від нього лікування – пояснення лікарки
Прогноз магнітних бур на 17-18 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 17-18 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 15-16 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 15-16 травня: якою буде сонячна активність

Новини

Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Вчора, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Вчора, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
19 травня, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
19 травня, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
19 травня, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua