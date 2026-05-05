Вакцина проти Covid-19 провокує рак? Інфекціоністка повідомила про закриті дані наукових публікацій

Валерія Поліщук
Передові лабораторії світу дедалі частіше пов’язують певні патології з наслідками щеплення
Наукова спільнота обговорює випадки онкологічних захворювань, які можуть бути асоційовані з вакцинацією проти Covid-19. Про це заявила лікарка-інфекціоністка, кандидат медичних наук, доцентка кафедри інфекційних хвороб Національного університету охорони здоровʼя України імені П.Л. Шупика Любов Коцюбайло, повідомляє «Главком» з посиланням на її інтерв'ю.

За словами фахівчині, передові лабораторії світу в Німеччині, Ізраїлі, США та Японії все частіше фіксують нові випадки раку, ідентифіковані за допомогою біопсії та імуногістохімії. У наукових висновках дедалі частіше вказують, що патологія може бути пов’язана з наслідками щеплення.

«Багато доведено, що виникло нових онкологічних захворювань... Вони пишуть, що дане онкологічне захворювання асоційоване з вакциною від Covid-19. Розумієте, це такі речі, які в науковому світі є, вони відомі, і на це всі звертають увагу», – наголосила Коцюбайло.

Інфекціоністка зауважує, що виявлені типи онкології часто не піддаються традиційним методам лікування. Вона також звернула увагу на те, що багато країн світу наразі відмовляються від проведення бустерних вакцинацій, що може бути непрямим підтвердженням занепокоєння лікарів.

«Це зараз вивчається на високому рівні, але то, що можна отримати цікаву онкологію, яка потім не дуже просто піддається лікуванню. Такі випадки в нас уже в світі є», – додала експертка.

Любов Коцюбайло підкреслила, що дані про такі випадки містяться у спеціалізованих наукових публікаціях. Оскільки це середовище є переважно закритим і потребує платного доступу до новітніх технологій, інформація не завжди набуває широкого розголосу серед пересічних громадян.

Нагадаємо, масова кампанія з вакцинації проти Covid-19 розпочалася у світі в 2021 році. Відтоді медична спільнота продовжує досліджувати довгострокові побічні ефекти препаратів, аналізуючи дані мільйонів пацієнтів для виявлення можливих ризиків для імунної системи та загального стану здоров'я.

Раніше повідомлялося, що в Україні виявили субваріант коронавірусу лінії «Омікрон» під назвою «Цикада». За даними ВООЗ, цей субваріант не демонструє ознак, які б свідчили про здатність спричинити нову масштабну хвилю захворюваності.

