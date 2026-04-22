В Україні зареєстровано перший випадок нового штаму коронавірусу «Цикада»

Субваріант «Цикада» вперше було зареєстровано в Південній Африці у листопаді 2024 року

Фахівці Центру громадського здоровʼя Міністерства охорони здоровʼя під час лабораторного дослідження виявили новий субваріант коронавірусу лінії «Омікрон» під назвою «Цикада». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоровʼя.

Новий субваріант вірусу «Цикада» (BA.3.2) вперше у світі був зафіксований у листопаді 2024 року в Південній Африці, після чого він поступово поширився щонайменше у 23 країнах світу. Через таке епізодичне проявлення – коли субваріант «завмирав» і тривалий час не демонстрував активного поширення – він отримав назву «Цикада», на кшталт комах, які здатні роками перебувати у стані спокою під землею.

За оцінками ВООЗ, субваріант «Цикада» наразі не демонструє ознак, які б свідчили про підвищений епідемічний ризик або здатність спричинити нову масштабну хвилю захворюваності, однак перебуває під постійним епіднаглядом та потребує моніторингу на рівні кожної країни.

В Україні зразки для дослідження відбираються в закладах охорони здоров’я та доставляються до регіональних центрів контролю та профілактики хвороб, де проводиться первинна лабораторна діагностика методом ПЛР. У разі підтвердження Covid-19 позитивні зразки направляються до лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України, де здійснюється геномне секвенування та генотипування вірусу.

Симптоми субваріанта «Цикада» такі ж, як і за інших варіантів Covid-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи. Вакцинація залишається основним способом захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. В Україні використовують омікрон-специфічну вакцину, яка адаптована для захисту від варіанту Omicron коронавірусу SARS-CoV-2 та його субваріантів, які циркулюють у світі.

Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців:

дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;

вагітним;

людям, старшим за 60 років;

дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції,

представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та ін.).

Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя оновило рекомендації для вакцинації проти коронавірусної інфекції. За ними рекомендована вакцинація визначена для людей з груп ризику. Потребу у ревакцинації визначає лікар. Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення та зробили бустерне щеплення – можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись. Для цього необхідно записатися до сімейного лікаря.