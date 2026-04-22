Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

В Україні зареєстровано перший випадок нового штаму коронавірусу «Цикада»

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
За словами фахівців, варіант коронавірусу не має ознак підвищеного епідемічного ризику або здатності спричинити нову масштабну хвилю захворюваності
фото: AP (ілюстративне)

Субваріант «Цикада» вперше було зареєстровано в Південній Африці у листопаді 2024 року

Фахівці Центру громадського здоровʼя Міністерства охорони здоровʼя під час лабораторного дослідження виявили новий субваріант коронавірусу лінії «Омікрон» під назвою «Цикада». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоровʼя.

Новий субваріант вірусу «Цикада» (BA.3.2) вперше у світі був зафіксований у листопаді 2024 року в Південній Африці, після чого він поступово поширився щонайменше у 23 країнах світу. Через таке епізодичне проявлення – коли субваріант «завмирав» і тривалий час не демонстрував активного поширення – він отримав назву «Цикада», на кшталт комах, які здатні роками перебувати у стані спокою під землею.

За оцінками ВООЗ, субваріант «Цикада» наразі не демонструє ознак, які б свідчили про підвищений епідемічний ризик або здатність спричинити нову масштабну хвилю захворюваності, однак перебуває під постійним епіднаглядом та потребує моніторингу на рівні кожної країни.

В Україні зразки для дослідження відбираються в закладах охорони здоров’я та доставляються до регіональних центрів контролю та профілактики хвороб, де проводиться первинна лабораторна діагностика методом ПЛР. У разі підтвердження Covid-19 позитивні зразки направляються до лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України, де здійснюється геномне секвенування та генотипування вірусу.

Симптоми субваріанта «Цикада» такі ж, як і за інших варіантів Covid-19
фото: МОЗ

Симптоми субваріанта «Цикада» такі ж, як і за інших варіантів Covid-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи. Вакцинація залишається основним способом захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. В Україні використовують омікрон-специфічну вакцину, яка адаптована для захисту від варіанту Omicron коронавірусу SARS-CoV-2 та його субваріантів, які циркулюють у світі.

Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців:

  • дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;
  • вагітним;
  • людям, старшим за 60 років;
  • дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції,
  • представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та ін.).

Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя оновило рекомендації для вакцинації проти коронавірусної інфекції. За ними рекомендована вакцинація визначена для людей з груп ризику. Потребу у ревакцинації визначає лікар. Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення та зробили бустерне щеплення – можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись. Для цього необхідно записатися до сімейного лікаря.

Читайте також:

Теги: Міністерство охорони здоров'я вірус хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маргарита Симоньян дала інтерв'ю путністку Борису Корчевнікову
Пропагандистка Симоньян заявила, що її дитина невиліковно хвора
22 березня, 13:59
Брюс Вілліс показався на публіці після святкування 71-річчя
Важкохворий Брюс Вілліс вперше за тривалий час показався на прогулянці в Лос-Анджелесі (фото)
2 квiтня, 16:04
Лілія Лепцьо розповіла деталі інциденту з інклюзивним таксі
У Львові інклюзивне таксі відмовило в поїздці дитині з інвалідністю: деталі інциденту (відео)
7 квiтня, 11:42
Захар пів року жив без нирок
«Пів року жив без нирок». Хлопчик з Івано-Франківщини пережив другу трансплантацію органів у вісім років
7 квiтня, 13:01
Дар’я з народження страждала від проблем з кишківником
Лікарі прооперували 10-річну дівчинку з Хмельницького, яка все життя страждала від болю у животі
9 квiтня, 18:57
Фахівці наголошують, що вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від грипу
У Києві стрімко зростає захворюваність на грип та ГРВІ: як вберегтися
13 квiтня, 19:15
Миколі Жеребову провели трансплантацію серця
Юному футболісту з Буковини лікарі успішно пересадили серце (фото)
14 квiтня, 09:53
Проблем із пам’яттю є причиною для того, щоб звернутися до лікаря
Психіатр зі США назвав ранні симптоми деменції та хвороби Альцгеймера
17 квiтня, 17:51
Тетяна Сивохо мала успішну кар’єру на телебаченні
Померла телеведуча, дружина відомого гумориста Тетяна Сивохо
Вчора, 22:56

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 21-22 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 21-22 квітня: якою буде сонячна активність
Сезон кліщів: які хвороби загрожують та як видалити паразита з тіла
Сезон кліщів: які хвороби загрожують та як видалити паразита з тіла
Україну накриють заморозки. Гідрометцентр назвав області та попередив про небезпеку
Україну накриють заморозки. Гідрометцентр назвав області та попередив про небезпеку
Помилка коштуватиме життя. Лікарі пояснили, як не переплутати черемшу з небезпечною чемерицею
Помилка коштуватиме життя. Лікарі пояснили, як не переплутати черемшу з небезпечною чемерицею
Прогноз магнітних бур на 19-20 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-20 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua