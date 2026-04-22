В Україні зареєстровано перший випадок нового штаму коронавірусу «Цикада»
Субваріант «Цикада» вперше було зареєстровано в Південній Африці у листопаді 2024 року
Фахівці Центру громадського здоровʼя Міністерства охорони здоровʼя під час лабораторного дослідження виявили новий субваріант коронавірусу лінії «Омікрон» під назвою «Цикада». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоровʼя.
Новий субваріант вірусу «Цикада» (BA.3.2) вперше у світі був зафіксований у листопаді 2024 року в Південній Африці, після чого він поступово поширився щонайменше у 23 країнах світу. Через таке епізодичне проявлення – коли субваріант «завмирав» і тривалий час не демонстрував активного поширення – він отримав назву «Цикада», на кшталт комах, які здатні роками перебувати у стані спокою під землею.
За оцінками ВООЗ, субваріант «Цикада» наразі не демонструє ознак, які б свідчили про підвищений епідемічний ризик або здатність спричинити нову масштабну хвилю захворюваності, однак перебуває під постійним епіднаглядом та потребує моніторингу на рівні кожної країни.
В Україні зразки для дослідження відбираються в закладах охорони здоров’я та доставляються до регіональних центрів контролю та профілактики хвороб, де проводиться первинна лабораторна діагностика методом ПЛР. У разі підтвердження Covid-19 позитивні зразки направляються до лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України, де здійснюється геномне секвенування та генотипування вірусу.
Симптоми субваріанта «Цикада» такі ж, як і за інших варіантів Covid-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи. Вакцинація залишається основним способом захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. В Україні використовують омікрон-специфічну вакцину, яка адаптована для захисту від варіанту Omicron коронавірусу SARS-CoV-2 та його субваріантів, які циркулюють у світі.
Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців:
- дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;
- вагітним;
- людям, старшим за 60 років;
- дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції,
- представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та ін.).
Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя оновило рекомендації для вакцинації проти коронавірусної інфекції. За ними рекомендована вакцинація визначена для людей з груп ризику. Потребу у ревакцинації визначає лікар. Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення та зробили бустерне щеплення – можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись. Для цього необхідно записатися до сімейного лікаря.
