Як киянам безкоштовно перевіритися на рак: перелік доступних обстежень та умови

Ірина Міллер
Держава гарантує безоплатну діагностику раку для певних вікових груп, що перебувають у зоні ризику
У Всесвітній день здоров’я, який відзначають сьогодні, 7 квітня, киянам нагадують про можливість безкоштовно пройти ключові обстеження для раннього виявлення онкологічних захворювань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА

Для мешканців столиці та внутрішньо переміщених осіб у комунальних медустановах доступні шість основних досліджень, витрати на які повністю покриває держава в межах Програми медичних гарантій.

Які обстеження є безплатними?

Держава гарантує безоплатну діагностику для певних вікових груп, що перебувають у зоні ризику:

  • Мамографія та колоноскопія – для пацієнтів від 40 років;
  • Гістероскопія, гастроскопія, цистоскопія та бронхоскопія – для пацієнтів від 50 років.

Якщо пацієнт не входить до цих вікових груп, але має медичні показання, він також може пройти ці дослідження безкоштовно за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження та реабілітація в амбулаторних умовах».

Як скористатися послугою?

Головна умова для безплатного скринінгу –наявність електронного направлення. Його може виписати сімейний або лікуючий лікар, спираючись на стан здоров’я, вік чи спадкову схильність пацієнта.

Що входить у безкоштовний пакет:

  • консультація лікаря перед обстеженням;
  • безпосередньо діагностика (із анестезією, якщо це необхідно);
  • забір матеріалу для гістологічного дослідження (біопсія);
  • аналіз та видача результатів (на цифровому носії або плівці).

Де пройти обстеження?

Пацієнт має право самостійно обрати будь-який медичний заклад (державний чи приватний), який має договір із НСЗУ. Знайти найближчу лікарню можна:

  • за номером контакт-центру НСЗУ: 16-77;
  • через онлайн-карту на сайті НСЗУ.

За даними Київського міського онкоцентру, у 2025 році під час профілактичних оглядів вперше виявили понад 50% усіх випадків онкології. Своєчасна діагностика дозволяє почати лікування без затримок, що значно покращує прогнози та рятує життя.

Лікарі зауважують, що в останні роки в Києві частіше фіксують нові випадки раку губи, гортані, прямої кишки та меланоми шкіри.

Нагадаэмо, стрес збільшує ризик загострення онкологічних захворювань. Цей зв’язок пояснив нейрохірург та онколог Антон Шкіряк. Лікар пояснив, які наслідки може мати стрес для українців під час війни. Онколог запевнив, що попри заперечення науковців про зв’язок між стресом та раком, з повномасштабним вторгненням РФ в Україну кількість випадків збільшується та не зменшиться ще до 2040 року.

