Вчені назвали простий спосіб відновитись після довгого коронавірусу

Фізичні вправи можуть побороти постковідний синдром

Регулярні фізичні тренування можуть стати ключем до відновлення роботи імунної системи у людей, які страждають на постковідний синдром (тривалий Covid-19). До такого висновку дійшли вчені з університету Лафборо за результатами дослідження, представленого на Конгресі Європейського респіраторного товариства (ERS) в Амстердамі. Про це пише «Главком» із посиланням на news-medical.net

У дослідженні взяв участь 31 пацієнт із затяжним Covid-19, які раніше були госпіталізовані та мали довгострокові наслідки хвороби, такі як м’язова слабкість, втома, погіршення пам'яті, головний біль або задишка.

Частина учасників пройшла восьмитижневу програму реабілітації, що включала аеробні та силові вправи. Інша група отримувала лише стандартну терапію без фізичного навантаження.

У пацієнтів, які займалися фізичними вправами, було зафіксовано покращення показників Т-клітин «наївних» та «пам'яті». Ці клітини є важливими компонентами імунної системи, що відповідають за реакцію організму на нові та вже перенесені інфекції.

На думку авторів, тренування посилюють кровообіг, що прискорює циркуляцію імунних клітин, а також знижують рівень хронічного запалення. Ці механізми не тільки пояснюють загальне покращення самопочуття учасників (полегшення втоми, болю в м'язах та суглобах), але й можуть підвищувати їхню стійкість до повторних інфекцій.

Таким чином, фізична активність може стати ефективним елементом комплексної реабілітації після Covid-19. Вчені планують продовжити роботу, щоб з'ясувати, чи діє такий підхід на пацієнтів, які перенесли інфекцію в легшій формі та не потребували госпіталізації.

До слова, американські лікарі зафіксували, ймовірно, найтриваліший епізод зараження Covid-19: інфекція зберігалася в організмі пацієнта 776 днів до його смерті.

Нагадаємо, в Україні офіційно підтвердили випадки двох нових субваріантів коронавірусу – «Nimbus» та «Stratus». Ці мутації штаму «Омікрон» наразі є домінуючими у світі.