Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вчені назвали простий спосіб відновитись після довгого коронавірусу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Вчені назвали простий спосіб відновитись після довгого коронавірусу
Регулярні тренування – простий спосіб відновити імунітет після тривалого коронавірусу
фото із відкритих джерел

Фізичні вправи можуть побороти постковідний синдром

Регулярні фізичні тренування можуть стати ключем до відновлення роботи імунної системи у людей, які страждають на постковідний синдром (тривалий Covid-19). До такого висновку дійшли вчені з університету Лафборо за результатами дослідження, представленого на Конгресі Європейського респіраторного товариства (ERS) в Амстердамі. Про це пише «Главком» із посиланням на news-medical.net

У дослідженні взяв участь 31 пацієнт із затяжним Covid-19, які раніше були госпіталізовані та мали довгострокові наслідки хвороби, такі як м’язова слабкість, втома, погіршення пам'яті, головний біль або задишка.

Частина учасників пройшла восьмитижневу програму реабілітації, що включала аеробні та силові вправи. Інша група отримувала лише стандартну терапію без фізичного навантаження. 

У пацієнтів, які займалися фізичними вправами, було зафіксовано покращення показників Т-клітин «наївних» та «пам'яті». Ці клітини є важливими компонентами імунної системи, що відповідають за реакцію організму на нові та вже перенесені інфекції.

На думку авторів, тренування посилюють кровообіг, що прискорює циркуляцію імунних клітин, а також знижують рівень хронічного запалення. Ці механізми не тільки пояснюють загальне покращення самопочуття учасників (полегшення втоми, болю в м'язах та суглобах), але й можуть підвищувати їхню стійкість до повторних інфекцій.

Таким чином, фізична активність може стати ефективним елементом комплексної реабілітації після Covid-19. Вчені планують продовжити роботу, щоб з'ясувати, чи діє такий підхід на пацієнтів, які перенесли інфекцію в легшій формі та не потребували госпіталізації.

До слова, американські лікарі зафіксували, ймовірно, найтриваліший епізод зараження Covid-19: інфекція зберігалася в організмі пацієнта 776 днів до його смерті. 

Нагадаємо, в Україні офіційно підтвердили випадки двох нових субваріантів коронавірусу – «Nimbus» та «Stratus». Ці мутації штаму «Омікрон» наразі є домінуючими у світі.

Читайте також:

Теги: здоров'я самопочуття інфекція вірус вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вчені виявили, як хвороба Альцгеймера руйнує пам'ять
Вчені встановили механізм руйнування пам'яті при хворобі Альцгеймера
3 вересня, 17:48
Білий дім оголосив на початку цього року, що Трамп страждає на хронічну венозну недостатність
Чутки про смерть розсмішили Трампа, але мова тіла видала його справжній стан
5 вересня, 04:31
Науковці розробили методику, що може зупинити розвиток аутизму
Прорив у науці: знайдено ключ до лікування аутизму на ранніх стадіях
9 вересня, 16:19
Ключовим досягненням стала гібридна структура, що поєднує напівпровідникові полімери з еластичною гумою
У Китаї розроблено тканину для зарядки гаджетів у кишені
10 вересня, 19:54
Найсильніший ефект спостерігався при використанні зразків крові, відібраної після інтервальних тренувань
Учені виявили звичку, яка може сповільнити ріст ракових клітин
14 вересня, 21:58
Психолог порадив, що закоханим слід робити у стосунках
Психолог назвав рису, яка важливіша за любов для довготривалих стосунків
11 вересня, 02:00
«Фрост» розповів про свій досвід боротьби з ПТСР
ПТСР після штурмів: командир розвідки «Азова» розповів про наслідки війни
15 вересня, 14:28
Активність Сонця з 25 по 27 вересня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 25-27 вересня: якою буде сонячна активність
25 вересня, 07:30
Активність Сонця з 28 по 30 вересня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 28-30 вересня: якою буде сонячна активність
28 вересня, 07:08

Соціум

Вчені назвали простий спосіб відновитись після довгого коронавірусу
Вчені назвали простий спосіб відновитись після довгого коронавірусу
У декількох країнах пройшли протести на підтримку флотилії, яку перехопив Ізраїль
У декількох країнах пройшли протести на підтримку флотилії, яку перехопив Ізраїль
Ізраїль перехопив флотилію з Гретою Тунберг, що прямувала до Гази: активісти заявляють про викрадення екіпажу
Ізраїль перехопив флотилію з Гретою Тунберг, що прямувала до Гази: активісти заявляють про викрадення екіпажу
Дворічна дівчинка стала живою богинею Непалу
Дворічна дівчинка стала живою богинею Непалу
Октоберфест 2025: мер Мюнхена вибачився за хаос на фестивалі
Октоберфест 2025: мер Мюнхена вибачився за хаос на фестивалі
«Заморожена бомба»: під льодовиками Антарктиди вчені виявили понад 80 нових озер
«Заморожена бомба»: під льодовиками Антарктиди вчені виявили понад 80 нових озер

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua