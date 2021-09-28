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    Показник смертності від Covid-19 у Росії оновив максимум

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    Всього з початку пандемії в РФ зафіксовано понад 205 тисяч смертей
    фото: tass.ru

    За добу в Росії коронавірус діагностували у майже 21,6 тис. осіб

    У Росії за минулу добу зафіксували новий антирекорд смертності серед пацієнтів з коронавірусом. Згідно з офіційними даними, за останні 24 години в РФ від наслідків захворювання померли 852 людини.

    Найбільше пацієнтів за минулу добу померли в Москві – 63, в Санкт-Петербурзі – 58, в Свердловській області – 40.

    Попередній максимум – 826 померлих – зареєстрували 24 вересня.

    Крім того, за добу в Росії коронавірус діагностували у майже 21,6 тис. осіб.

    Всього з початку пандемії в країні було зафіксовано понад 7,4 мільйонів випадків зараження і понад 205 тисяч смертей.

    До слова, ЗМІ повідомили, що вакцинованим російським «Супутником V» закриють в'їзд до США.

    Нагадаємо, Росія образилася на ПАРЄ, бо щепленій «Супутником» делегації обмежили пересування.

    Як відомо, Росії б'є антирекорди за добовою смертність від коронавірусу.

    Влітку інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V».

    Раніше у Москві близько тисячі людей захворіли на Covid-19 після щеплення російською вакциною

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    Теги: Росія статистика смерть коронавірус
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    Показник смертності від Covid-19 у Росії оновив максимум