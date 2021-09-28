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    Одещина – лідер за кількістю смертей від коронавірусу

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    Найбільшу кількість хворих виявлено у м. Одеса &ndash; 190 - Одещина – лідер за кількістю смертей від коронавірусу
    Найбільшу кількість хворих виявлено у м. Одеса – 190
    фото з відкритих джерел

    В області протягом доби померли 18 людей

    Одеська область посіла перше місце за кількістю смертей від коронавірусу протягом минулої доби. 27 вересня від Covid-19 в регіоні померли 18 людей. Загалом в області протягом 27 вересня підтверджено 431 новий випадок хвороби. Про це повідомляє «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

    Найбільшу кількість хворих виявлено у м. Одеса – 190. Протягом минулої доби від Covid-19 одужали 185 осіб. За весь період пандемії в області захворіло понад 150 тис. людей.

    Як раніше повідомлялося, в Одесі школи працюватимуть у звичайному режимі, оскільки там вакциновані 80% працівників.

    За минулу добу, 27 вересня, в Україні зафіксовано 6 552 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 574, медпрацівників – 165).

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500) областях та м. Київ (461).

    Нагадаємо, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила «жовтий» епідеміологічний рівень по всій території України з 23 вересня.

    До слова, Pfizer тестує таблетки від коронавірусу: стали відомі деталі.

    Також повідомлялося, що через Covid-19 тривалість життя рекордно скоротилася.

    Теги: Одеса хвороби коронавірус
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    Одещина – лідер за кількістю смертей від коронавірусу