Зробимо Сovid разом. Влада закриває школи, але не зупиняє концерти та інші масові заходи

23 вересня Україна переходить у «жовту» зону карантину

Попри погіршення епідеміологічної ситуації в країні та стрімке заповнення ковід-лікараень хворими, в Україні не збираються скасовувати велелюдні концерти та спортивні заходи. І це тлі переходу України до «жовтої» карантинної зони з 23 вересні.

Отже, два дні поспіль, 25 і 26 вересня у «Палаці Україна» пройдуть концерти «Вечірнього кварталу». Сьогодні, 22 вересня, на стадіоні «Олімпійський» відбудеться футбольний матч за суперкубок України між командами «Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ).

«Заповнення київських лікарень слабо росте, треба це виправити. Зробимо Сovid разом!», – прокоментував цю ситуацію аналітик Євген Істребін.

Як відомо, 23 вересня Україна переходить у «жовту» зону карантину: головні зміни.

Українським школам у містах, що потрапили у жовту зону карантину, заборонили працювати навіть дистанційно. Причиною цього став низький рівень вакцинування викладачів та навіть свідоме саботування кампанії зі щеплення.

«Главком» напередодні писав, що із четверга на Київщині можуть закритися половина шкіл і дитсадків. У регіоні працюватимуть тільки ті заклади освіти, де вакциновано понад 80% людей у колективі.

Щоб прискорити темпи щеплення, Державна комісія доручила головам обласних державних адміністрацій забезпечити вакцинацію вчителів на місцях.

Тим часом Львівщина розгортає додаткові стаціонари для ковід-хворих.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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