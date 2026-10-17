Кремль зробив заяву після замороження Трампом «пекельних санкцій»

Спецпредставник Путіна назвав рішення американського президента «історичним моментом»

Спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав «історичним моментом» рішення президента США Дональда Трампа не запроваджувати санкції проти Росії, передбачені так званим законом Грема. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву російські ЗМІ.

Представник Кремля заявив, що передбачені законом обмеження могли фактично повністю зупинити економічну співпрацю між Росією та Сполученими Штатами. За словами Дмитрієва, запровадження санкцій завдало б «серйозної шкоди насамперед економіці США та світовим ринкам».

Водночас представник Путіна наголосив на важливості економічних відносин між Москвою та Вашингтоном. Він стверджує, що співпраця відповідає інтересам обох держав і сприяє стабільності світової економіки. Ба більше, на думку Дмитрієва, економічна співпраця Росії та США може стати основою для зміцнення довіри між країнами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпорядився не застосовувати низку санкцій, обмежень і мит, передбачених законом щодо Росії та Ірану. Раніше стало відомо, що Трамп призупинив запровадження масштабних санкцій проти Росії, передбачених законом сенатора Ліндсі Грема. Обмеження мали передбачати мита до 100% на товари п'яти найбільших покупців російських нафти й газу, а також 500% мита на імпорт російських енергоносіїв.

Своє рішення американський президент пояснив національними інтересами США. Водночас він залишив за собою можливість запровадити обмеження в майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував рішення США заморозити «пекельні санкції» проти Росії. Глава держави назвав послаблення американського тиску на Москву «санкційним блекаутом» та наголосив, що це відбувається на тлі масштабних російських ударів по українській енергетиці. Зеленський попередив, що Росія намагається залишити мільйони українців без електроенергії та опалення напередодні зими. За його словами, відмова від посилення санкцій лише заохочує Путіна продовжувати атаки та затягувати війну.