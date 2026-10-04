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Українські дрони доставили продукти та ліки жителям окупованих Олешок (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Українські дрони доставили продукти та ліки жителям окупованих Олешок (відео)
Українські військові доставили гуманітарну допомогу жителям Олешок
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За одну ніч військові доправили до міста майже 400 пакунків загальною вагою близько чотирьох тонн

У ніч проти 4 жовтня українські військові вдруге провели операцію з доставки гуманітарної допомоги жителям тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. За допомогою безпілотників до міста доправили продукти харчування, медикаменти та дитячі набори. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника МВС Івана Вигівського.

Загальна вага гуманітарного вантажу становила майже чотири тонни. Військові доставили близько 400 пакунків, усі вони успішно дісталися місця призначення.

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Операцію провели гвардійці 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку Національної гвардії України. Вони діяли у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти «Борисфен» та 79-м прикордонним загоном ДПСУ.

За словами Вигівського, військові не лише доставляли вантаж, а й забезпечували прикриття, інженерний супровід та логістику операції. Окремо міністр відзначив екіпаж БпЛА «Перун».

Під час цієї операції військові за допомогою безпілотника не лише доправили продукти, а й урятували з окупованої території шістьох тварин.

До збору допомоги долучилися громади, заклади освіти, благодійники та волонтери з різних регіонів України.

Вигівський наголосив, що жителі окупованих Олешок залишаються фактично без доступу до їжі, води та медикаментів. За його словами, українські підрозділи продовжуватимуть робити все можливе, аби допомагати людям, які залишаються в окупації.

Нагадаємо, під час попередньої українські військові також доправили до міста близько чотирьох тонн гуманітарного вантажу – продуктів харчування, медикаментів та інших необхідних речей. Допомогу доставляли важкими дронами через неможливість організувати безпечне наземне постачання.

Напередодні Європейська комісія відреагувала на критичну гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках. Єврокомісарка з питань рівності, готовності та управління кризами Аджа Лябіб заявила, що цивільні опинилися в облозі російських військ без доступу до їжі, ліків, чистої води та базової допомоги. Вона закликала забезпечити безперешкодне надходження гуманітарної допомоги та дозволити цивільним безпечно залишити місто. 

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Теги: гуманітарна допомога військові Нацгвардія МВС прикордонники продукти ліки

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