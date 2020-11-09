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    Здоров'я

    Симптоми Covid-19 у дітей та дорослих відрізняються. Лікар розповів, на що звернути увагу

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    Симптоми Covid-19 у дітей та дорослих можуть відрізнятися - Симптоми Covid-19 у дітей та дорослих відрізняються. Лікар розповів, на що звернути увагу
    Симптоми Covid-19 у дітей та дорослих можуть відрізнятися

    Якщо хтось у родині хворів, мав нежить або кашель, це теж міг бути Covid-19, але в легкій формі

    Коронавірус у дітей дуже часто протікає не так, як у дорослих. Навіть звичайна симптоматика може істотно відрізнятися і важливо вчасно розпізнати наближення небезпечного стану.

    Директор львівської лікарні «Охматдит» Олександра Бурда розповіла, що у малюків може з'явитися тільки задишка і це може виявитися єдиною ознакою розвитку коронавірусу.

    Про це медик повідомила в інтерв'ю для видання «Факти».

    Олександра Бурда назвала симптоми, на які обов'язково потрібно звертати увагу батькам, щоб уникнути важких наслідків Covid-19.

    «На забарвлення носо-губного трикутника: у дітей він завжди показує, наскільки добре працюють серце і легені. У нормі губи рожеві, шкіра навколо них не повинна бути сірою або синюшного кольору», – пояснила фахівець.

    Вона додала, що при появі таких симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря. Якщо немає сімейного лікаря, то в опорну лікарню, що визначена для дітей з коронавірусом. У Львівській області такою лікарнею стала Охматдит.

    «Якщо хтось у родині хворів, мав нежить або кашель, це теж міг бути Covid-19, але в легкій формі. А у дитини або інших членів сім'ї можливі серйозні наслідки», – розповіла лікар.

    Вона зазначила, що у «ковідних» лікарнях зараз влаштовують окреме ізольоване відділення й окрему приймальню, де є рентген-апарат, УЗД і є можливість зробити всі необхідні аналізи.

    «Краще перестрахуватися, ніж пропустити момент, коли хвороба почне набирати обертів», – вважає Олександра Бурда.

    лікар Охматдит аналізи коронавірус
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