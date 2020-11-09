Симптоми Covid-19 у дітей та дорослих відрізняються. Лікар розповів, на що звернути увагу
Якщо хтось у родині хворів, мав нежить або кашель, це теж міг бути Covid-19, але в легкій формі
Директор львівської лікарні «Охматдит» Олександра Бурда розповіла, що у малюків може з'явитися тільки задишка і це може виявитися єдиною ознакою розвитку коронавірусу.
Про це медик повідомила в інтерв'ю для видання «Факти».
Олександра Бурда назвала симптоми, на які обов'язково потрібно звертати увагу батькам, щоб уникнути важких наслідків Covid-19.
«На забарвлення носо-губного трикутника: у дітей він завжди показує, наскільки добре працюють серце і легені. У нормі губи рожеві, шкіра навколо них не повинна бути сірою або синюшного кольору», – пояснила фахівець.
Вона додала, що при появі таких симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря. Якщо немає сімейного лікаря, то в опорну лікарню, що визначена для дітей з коронавірусом. У Львівській області такою лікарнею стала Охматдит.
«Якщо хтось у родині хворів, мав нежить або кашель, це теж міг бути Covid-19, але в легкій формі. А у дитини або інших членів сім'ї можливі серйозні наслідки», – розповіла лікар.
Вона зазначила, що у «ковідних» лікарнях зараз влаштовують окреме ізольоване відділення й окрему приймальню, де є рентген-апарат, УЗД і є можливість зробити всі необхідні аналізи.
«Краще перестрахуватися, ніж пропустити момент, коли хвороба почне набирати обертів», – вважає Олександра Бурда.